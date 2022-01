È passato più di un anno dall’adozione di Cloud, il cane della nota food blogger Benedetta Rossi. Com’è diventato oggi il cagnolino? Somiglia in modo incredibile a Nuvola!

Dopo la morte di Nuvola, Benedetta e il marito Marco avevano deciso di non aprire le porte dei loro cuori e della loro casa ad un altro animale. Il cane anziano aveva regalato loro 17 anni d’amore. Ma vederlo morire e soffrire così, è stato devastante.

La coppia però non aveva la minima idea che la vita aveva preso per loro un’altra decisione. Un giorno, mentre Marco stava controllando la posta, si è imbattuto in un post di appelli di un’associazione animalista. Guardando le foto, ha notato un cucciolo che era identico a Nuvola quando era piccolo e la cosa più incredibile era che si chiamava Cloud. Sapete cosa vuol dire tradotto? Esatto, proprio nuvola.

L’adozione di Cloud

Guidato dal suo istinto, il marito della flood blogger ha deciso di chiamare e chiedere informazioni. Tutti i cuccioli, tranne Cloud, erano stati adottati. Un segno del destino?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Alla fine, Benedetta e Marco sono andati a prenderlo. Da quel giorno la loro vita è di nuovo piena. Il cagnolino è cresciuto e somiglia sempre di più a Nuvola. Le immagini sui social, ogni volta, sono un colpo al cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

I fan, che con amore hanno seguito la storia del cane malato e lo hanno visto spegnersi tra le braccia dei suoi amorevoli genitori umani, oggi sorridono ad ogni nuovo post. Cloud è sempre presente in ogni momento, in ogni esperienza. È sempre accanto a mamma Benedetta e papà Marco e sembra davvero la reincarnazione di Nuvola.

Benedetta Rossi è uno dei volti più amati dal pubblico italiano. Tutti apprezzano la sua semplicità, il suo essere una persona vera e spontanea e anche il modo in cui ama gli animali.