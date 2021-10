Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia da parte di Benedetta Rossi che ha lasciato tutto il mondo dei social senza parole. La celebre food blogger è apparsa a tutti i suoi fan con qualche chilo in meno. Come ha fatto? A svelare il segreto con cui ha raggiunto una bella forma fisica è stata lei stessa attraverso il suo account social.

Benedetta Rossi non smette mai di stupire tutti i suoi fan. la cuoca più famosa d’Italia appare visibilmente dimagrita. D’altronde, lei stessa ha annunciato un trucchetto con cui ha raggiunto una bella forma attraverso le storie del suo profilo Instagram. Scopriamo insieme i dettagli.

Benedetta Rossi è un volto molto conosciuto all’interno de mondo della cucina. Infatti la donna marchigiana è un’eccellente cuoca diventata tra le più apprezzate da tutti gli italiani. Oltre che per le sue buonissime ricette, la food blogger è amata anche per la sua simpatia, per la sua semplicità e per la sua ironia.

Benedetta Rossi è sempre attivata sui social tramite cui piace condividere con tutti i suoi fan momenti del proprio lavoro della propria quotidianità. Tuttavia di recente un dettaglio non è passato in osservato a tutti i suoi fan. Infatti la maggior parte di questi ultimi ha chiesto alla food blogger se fosse dimagrita.

La celebre cuoca non ci ha pensato due volte a rispondere a tutti i suoi seguaci. Con la sua travolgente simpatia ha dato una risposta ironica ed anche un po’ divertente. Queste sono state le sue parole:

Sono onesta, portavo un body e le calze, quelle super contenitive.

Dunque, la donna non è realmente dimagrita ma un semplice abbigliamento sportivo dava l’impressione che avesse perso qualche chilo. Senza alcuna ombra di dubbio la risposta della cuoca ha fatto rimanere tutti di stucco ma al contempo stesso ha strappato anche un sorriso.