La storia della pit bull Shakira ha lasciato tanta tristezza sul web. La povera cucciola è stata comprata da un allevamento e quando i suoi nuovi proprietari si sono resi conto che aveva dei problemi di salute, hanno ben pensato di abbandonarla. Quelle persone hanno dichiarato di non avere i soldi per poter pagare tutte le cure di cui aveva bisogno. Il veterinario li aveva informati di dover procedere con un’ecografia e loro si sono subito rifiutati. Soltanto dopo ulteriori analisi, è venuta fuori la triste realtà.

Credit: Facebook

Shakira è affetta da un infiammazione cronica intestinale, conosciuta anche come Ibd. Purtroppo è una condizione con la quale la cagnolina dovrà convivere per il resto dei suoi giorni. Ma allo stesso tempo è una condizione che può essere gestita grazie ad una giusta alimentazione e ad una terapia farmacologica.

Oggi questa dolcissima femmina di pit bull si trova sotto le amorevoli cure dei volontari dell’associazione Fuori di Coda di Bari. Shakira ha bisogno di più attenzioni rispetto di un normalissimo cane, ma questi angeli speciali non le fanno mancare nulla. Chiedono soltanto che una famiglia le apra le porte del cuore, perché il canile non è un posto per un cane affetto da questa condizione.

Credit: Facebook

Ogni giorno segue una dieta specifica, ma continua a perdere peso perché oltre alla sua malattia, è anche costantemente sotto stress. Passare da una casa amorevole ad un freddo box di un canile, è stato traumatico per la povera amica a quattro zampe.

Troviamo una casa per Shakira

Agnese, una delle volontarie, ha spiegato:

Deve essere costantemente tenuta sotto controllo. Purtroppo non si riesce a farle prendere peso, e lo stress di certo non la sta aiutando. È un vero dolore vederla in quel box: è molto dolce e sensibile. È pronta per un’adozione oggi stesso, ma ci rendiamo conto che la sua malattia può fare paura. Eppure ci illudiamo che possa esserci qualcuno che voglia accoglierla nella sua vita, qualcuno con un grande cuore. Perché è impossibile pensare di vederla spegnersi così, giorno dopo giorno.

Credit: Facebook

La cagnolina Shakira ama la compagnia e i ragazzi sono certi che se continuerà a vivere dentro quel box, si lascerà presto morire.

Facciamo la nostra parte e aiutiamo questa cucciola a trovare una casa. Una casa che non abbia gatti o altre cagnoline femmine. Per chiunque fosse interessato può mandare una mail all’associazione all’indirizzo fuoridicoda@gmail.com o contattare il numero 339/6811496.