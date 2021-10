Oggi purtroppo abbiamo deciso di raccontarvi una storia straziante, per farvi capire a che livelli è arrivata la crudeltà umana. La protagonista è una pit bull chiamata Blue, che è stata abbandonata da quella che doveva essere la sua famiglia, mentre era incinta. In quel momento aveva bisogno del loro aiuto.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda straziante, che ovviamente ha scosso molte persone. L’accaduto è diventato in fretta virale sul web ed in tanti hanno dato il loro contributo per aiutarla.

Blue è una pit bull molto dolce, che sembrava avere tutto della sua vita. Aveva una famiglia umana che diceva di volerle bene e si prendeva cura di lei in ogni momento.

Tuttavia, quelle persone quando hanno scoperto che era in dolce attesa, hanno deciso di lasciarla. Non volevano avere problemi e soprattutto non volevano l’impegno dei cuccioli nella loro abitazione.

CREDIT: FACEBOOK

Per questo motivo, hanno deciso di legarla ad un albero e di andare via. Una donna che si è trovata a passare in quella zona ed ha visto la piccola a quattro zampe, non è proprio riuscita ad andare via. Il suo sguardo triste le ha spezzato il cuore.

Di conseguenza, dopo essersi fermata ed aver passato del tempo con Blue, ha deciso di allertare in fretta i volontari di quella situazione e quest’ultimi, sono andati subito a vedere cosa stava accadendo.

L’arrivo al rifugio della piccola Blue

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi sono riusciti a conquistare la sua fiducia in pochi minuti. Infatti si sono presto resi conto che la piccola nonostante tutto ciò che aveva vissuto, voleva ricevere solo amore ed affetto.

La stessa sera in cui è arrivata nel rifugio, Blue ha rotto le acque e subito dopo ha messo al mondo i suoi 13 cuccioli. Tutti sani e in salute per fortuna. Forse aveva capito che era in un posto sicuro e poteva partorire. Ecco il video della sua storia di seguito:

La famiglia a quattro zampe ha vissuto in affidamento per qualche settimana. Dopo hanno fatto tutti gli annunci per le adozioni. I cagnolini hanno trovato presto degli amici umani ed anche la piccola Blue ha trovato una casa in cui è circondata da tutto ciò che desidera.

