Jasper è un maschio mix di chihuahua, che ha circa 4 anni. È affetto da una condizione molto rara, che lo porta sempre a sorridere. Ora però dopo tante sofferenze, ha un motivo in più per essere felice. La sua famiglia affidataria ha deciso di adottarlo per sempre.

Questo nuovo e bellissimo aggiornamento ha commosso migliaia di persone, ma soprattutto quelle che si sono fatte avanti per aiutare il piccolino.

Il cucciolo in realtà è arrivato al rifugio di Front Street Animal Shelter, di Sacramento, ad agosto di quest’anno. Era stato trovato mentre viveva come randagio per le strade della città.

Un gruppo di ragazzi si sono presto resi conto che aveva qualche tipo di problema. Proprio per questo hanno deciso di farlo visitare da un medico. Dalla visita sono emerse tante cose che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Jasper aveva un’infezione all’orecchio. In più, ha diverse anomalie ai reni e ai nervi. Sembra sempre sorridente, ma in realtà è affetto da una rara condizione neurologica, che non si può curare.

Tuttavia, nonostante i suoi molteplici problemi, il medico ha anche scoperto che per fortuna non ha alcun tipo di dolore. È un cane felice, che merita di ricevere cure ed amore.

Il bellissimo lieto fine del piccolo Jasper

I ragazzi hanno raccontato la vicenda sul web ed in tanti hanno fatto donazioni al rifugio, per permettere al cucciolo di poter avere tutte le cure necessarie. La sua storia ha conquistato il cuore di molta gente.

Inoltre, una donna chiamata Haley Waugh ha deciso di farsi avanti per prenderlo in affidamento. Non era la prima volta che lo faceva ed i ragazzi si sono sempre fidati di lei.

Dal momento in cui il piccolo Jasper è arrivato nella sua abitazione sono passate poche settimane. Ma sin da subito il cucciolo si è mostrato felice e soddisfatto. Ha anche dei fratellini a quattro zampe con cui poter giocare. Con l’arrivo del nuovo anno, la donna ha deciso di ufficializzare la sua adozione, poiché non ha la minima intenzione di separarsi dal cucciolo.