Continuava a fermarsi per assicurarsi che lo stesse seguendo. Lo stava conducendo da qualche parte? Proprio mentre si poneva la domanda, il contadino ha iniziato a capire…

Quello che vi mostriamo oggi, è il video di un contadino che è intervenuto in aiuto di due poveri cuccioli abbandonati. Abbandonati da una persona che non si è preoccupata di sterilizzare il proprio cane e poi, non si è preoccupata di che fine avrebbe fatto la sua prole.

Tutto è iniziato in un pomeriggio come un altro per il contadino. Se ne stava fuori, a guardare i bambini che facevano volare gli aquiloni. Improvvisamente, il suo sguardo è stato attirato da un cagnolino che girovagava nell’erba. Era solo e sembrava felice di vedere l’uomo. Scodinzolava come un matto.

Quando, però, si è avvicinato per prenderlo, il cucciolo è scappato via. L’uomo ha provato a seguirlo e il cagnolino si è fermato ad aspettarlo. Man mano che si avvicinava, il pelosetto riprendeva a camminare. Lo stava conducendo da qualche parte? Proprio mentre si poneva questa domanda, il contadino ha visto a terra dei bisogni di cane e un tubo fognario.

In quel preciso momento, l’uomo ha capito che all’interno c’era un altro cagnolino e aveva bisogno d’aiuto. Nonostante volessero essere salvati, i due cagnolini continuavano a nascondersi. Non avevano piena fiducia negli esseri umani. Come compatirli? Proprio un essere umano li aveva gettati in un posto abbandonato, senza la loro mamma.

Il salvataggio del contadino

Dopo vari tentativi, il cucciolo maschio che aveva condotto il contadino fino alla sua sorellina, si è lasciato prendere. E dopo di lui, anche la femminuccia.

Il contadino li ha portati a casa sua e si è preso cura di loro, finché i volontari di un associazione del posto, non lo hanno aiutato a trovare una casa per entrambi.

Pubblicando le immagini del suo salvataggio, questo contadino ha voluto mostrare quanta crudeltà esiste al mondo e come un piccolo gesto possa cambiare le cose. Non bisogna mai rimanere indifferenti davanti ad un cane in difficoltà e qualora non si ha la possibilità di accudirlo, basta allertare i volontari del posto. Meravigliose persone, presenti in ogni città di ogni parte del mondo, pronti ad occuparsi di tutti i cani abbandonati.