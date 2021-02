“Continuava ad infilare la testa in quel buco e piangeva. Quando ho guardato dentro…”

Cagnolina randagia cerca aiuto tra i passanti per recuperare il suo cucciolo in pericolo

L’amore di una mamma nei confronti del suo piccolino, va oltre ogni immaginazione. Quella di oggi, è la storia di una cagnolina randagia e del suo pianto disperato, davanti ad una situazione di pericolo per il suo cucciolo. Tutto è iniziato quando i passanti hanno sentito le grida della cucciola. Nessuno riusciva a capire il perché del suo malessere, fin quando qualcuno non si è reso conto che continuava a tornare davanti all’apertura di un tombino di scarico.

Credit: AnimalSTEP Official

Continuava a piangere disperata e cercava di attirare l’attenzione di chiunque le passava accanto. Noi ci siamo fermati e abbiamo cercato di tranquillizzarla, ma lei continuava ad abbaiare. Alla fine, ci siamo resi conto che continuava ad infilare la testa nell’apertura di uno scarico per strada.

Una volta che i passanti si sono avvicinati a quel buco, hanno sentito altri lamenti, provenire dall’interno. In quel preciso istante, hanno realizzato cos’era accaduto. Il cucciolo della randagia era caduto nello scarico e nel dimenarsi, era finito troppo in fondo. La povera mamma sapeva che non sarebbe mai riuscita a recuperarlo da sola, così ha fatto del suo meglio per chiedere aiuto agli esseri umani.

Il video del salvataggio e la reazione della cagnolina randagia

Un uomo è subito intervenuto ed ha cercato di prendere il cucciolo, ma ben presto si è reso conto che non ci sarebbe mai riuscito. Era finito troppo in fondo.

Così, ha pensato di scavare la terra intorno allo scarico e non volendo ferire il cagnolino con una pala, ha deciso di farlo a mani nude.

Credit: AnimalSTEP Official

L’intero salvataggio, è stato ripreso in un video, poi pubblicato sul web. Nel giro di poche ore, ha raggiunto un incredibile numero di visualizzazioni!

La parte più commovente, è stata il momento in cui il soccorritore ha consegnato il cucciolo tra le zampe della sua mamma.

Quando la mamma ha visto il suo bambino, è stato come se le avessi fatto il regalo più grande. Aveva già perso altri cuccioli e lui era tutto ciò che le rimaneva.

L’adozione di mamma e cucciolo

Credit: AnimalSTEP Official

Tra tutte quelle persone che si erano fermate a vedere la scena, c’era una donna che, commossa da quanto accaduto, si è offerta di portare a casa sia la cagnolina che il suo cucciolo.

Oggi la randagia vive in una casa calda e amorevole e si sta prendendo cura del suo piccolino, come soltanto una mamma sa fare!