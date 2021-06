Quante volte avete sentito dai vostri genitori pronunciare la fatidica domanda: “Vuoi più bene alla mamma o al papà?“. Una domanda alla quale fondamentalmente una risposta non c’è mai stata, eppure in tanti hanno continuato a farla. Lo hanno fatto anche i protagonisti di questa storia, ma non con un loro figlio, bensì con il cucciolo di famiglia, il piccolo Cookie.

Il legame che lega questo bellissimo e molto simpatico cucciolo con la sua mamma e on il suo papà è difficile da descrivere a parole. Per loro è diventato negli anni il fulcro della famiglia e i tre si divertono molto a trascorrere il tempo libero insieme. Kamila, la mamma di Cookie, ha raccontato:

Lui è il centro delle nostre giornate. È un cane dolce, intelligente, spiritoso e giocherellone. Ma è anche molto coraggioso e pieno di personalità. Lo amiamo con tutti noi stessi e non lo lasceremmo andar via per nulla al mondo.

Di tutta risposta, è naturale che anche Cookie ami tantissimo i suoi genitori umani. Non si separa mai da loro e insieme formano un trio davvero favoloso.

Cookie preferisce più la mamma o più il papà?

In uno dei tanti pomeriggi liberi che Kamila e suo marito stavano trascorrendo con il loro cucciolo, hanno avuto un’idea.

Noi amiamo lui e lui ama noi, questo è fuori discussione. Ma tra me e mio marito, chi ama di più? Sarebbe in grado di fare una scelta? Per scoprirlo abbiamo escogitato un piano e abbiamo ripreso tutto con lo smartphone.

Nella clip si vede Kamila e suo marito che si posizionano ai due lati di Cookie, esattamente alla stessa distanza. Dopo un rapido count down, i due iniziano a correre velocemente verso i due lati opposti, lasciando il povero cagnolino al centro.

Per scoprire chi lui amasse di più era abbastanza semplice. Colui o colei che avrebbe seguito, sarebbe stato il genitore prediletto.

La sfida, con grande stupore di tutti, si è conclusa con un pareggio. Il cagnolino è rimasto immobile al centro dell’inquadratura e si è limitato ad abbaiare e a voltarsi confuso di qua e di là.

Kamila ha pubblicato il video su Tik Tok e nel giro di pochi giorni ha raggiunto un numero incredibile di condivisioni, facendo il giro di tutto il mondo.

