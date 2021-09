Il protagonista della storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, è un cane chiamo Cooper, che tutti considerano un eroe. Durante una tempesta ha salvato la vita di un uomo, che era attaccato ad un palo e non poteva muoversi. Il suo intervento ha portato il ragazzo a lottare per sopravvivere.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda che ha stupito migliaia di persone. In molti nel leggerla sono scoppiati a piangere, poiché è l’ennesima dimostrazione di ciò che gli animali riescono a fare per gli esseri umani.

Lo scorso fine settimana in Tennessee, la contea di Humphreys ha subito un’alluvione storica, che non avveniva da ormai molti anni. Tante persone infatti, sono state costrette a fuggire via. Ci sono state circa 12 vittime.

Tuttavia, i rifugi locali si sono riempiti, perché la gente per la paura è andata via e molti di loro, hanno lasciato i loro cuccioli nelle abitazioni. L’acqua ha distrutto tutto ciò che c’era all’interno e si sono ritrovati da soli.

CREDIT: FACEBOOK

Cooper appunto è uno dei cani che dopo la tempesta si era ritrovato a vivere in strada. Era in pericolo, perché faceva fatica a rimanere a galla e a trovare un posto sicuro in cui potersi rifugiare per qualche minuto.

L’incredibile salvataggio di Cooper

L’uomo che lo ha portato nel rifugio di WTVF, ha raccontato ai volontari tutto ciò che il cucciolo aveva fatto per lui. Era difficile da immaginare.

Il ragazzo ha detto che lui era attaccato ad un palo e faceva molta fatica a rimanere a galla. Era in grave pericolo. È proprio a quel punto che Cooper lo ha visto ed è andato verso di lui. Si sono dati coraggio l’uno l’altro.

Alla fine, entrambi sono riusciti a trovare un posto sicuro e poco dopo. l’uomo ha deciso di portare il piccolo nel rifugio, affinché potesse riabbracciare la sua famiglia.

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi hanno pubblicato la vicenda sul web ed è diventata in fretta virale. I suoi amici umani sono riusciti a ritrovarlo! La storia di questo cane merita di essere conosciuta da tutti.