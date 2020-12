Un evento drammatico è avvenuto poche settimane fa. Un gruppo di volontari hanno trovato il piccolo Cooper, un cane di pochi mesi, solo ed abbandonato sul ciglio di una strada. Durante il controllo, il veterinario ha scoperto le sue gravi condizioni di salute ed è subito intervenuto per salvarlo.

Era un giorno come un altro per quei ragazzi. Erano usciti per prendere il cibo e tutto ciò di cui avevano bisogno per il rifugio.

Proprio mentre stavano rientrando, hanno notato che sul ciglio della strada, c’era un cane sdraiato a terra, in condizioni critiche. Non poteva camminare ed era malnutrito a livelli atroci.

I volontari sono rimasti sconvolti, poiché si vedeva che era lì ormai da molte ore e tutti quelli che sono passati in quella zona, non si sono fermati per cercare di aiutarlo. Cooper, invece, nonostante tutto ciò che aveva vissuto, era buono e gentile.

Quando ha visto che i ragazzi sono andati da lui, per capire bene la sua situazione, era molto felice. Non aveva mai ricevuto amore ed attenzioni nella sua vita, ma vedere che qualcuno si stava preoccupando per il suo bene, gli riempiva il cuore di gioia.

Sono riusciti a conquistare in fretta la sua fiducia ed infatti senza rifletterci, lo hanno preso e portato nel rifugio, per cercare di aiutarlo. Il medico durante la visita di controllo, purtroppo ha scoperto che entrambe le sue zampe anteriori erano rotte e che nella sua breve vita, aveva subito molti maltrattamenti.

La guarigione del piccolo Cooper

Il cucciolo non aveva mai conosciuto l’amore. Aveva incontrato solo esseri umani crudeli, che non gli avevano mai donato quello di cui aveva bisogno. La sua strada per la guarigione era lunga ed in salita, ma i ragazzi volevano fare di tutto per aiutarlo.

Il medico lo ha sottoposto a diversi trattamenti. Alle sue zampe, hanno messo alcuni stivali ortopedici, che lo stanno aiutando in questo lungo periodo. In più, è stato anche sottoposto ad un delicato intervento.

Cooper al momento è ancora nel rifugio, ma piano piano sta dimenticando tutti i traumi che ha vissuto. È circondato dall’amore dei volontari, che fanno di tutto per farlo sentire protetto ed al sicuro.