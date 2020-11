Quella di oggi, è la storia di un cane di nome Petey. Un animale molto dolce, amichevole e spensierato, nonostante la sue condizioni di salute. Questo cucciolo è cieco e sordo e si è ritrovato abbandonato in un rifugio. Lasciato lì dalle persone che avrebbero dovuto amarlo.

Credit: Randi Snarr / Facebook

I volontari hanno cercato di aiutarlo sin dal primo momento, ma sapevano che i cani come lui, di solito non vengono mai adottati.

Quando un possibile adottante si reca in canile per adottare un cane, sceglie sempre quello più cucciolo, più adorabile e con meno problemi. Un cane cieco e sordo può sembrare non facile da gestire. I cani anziani, malati o in condizioni simili a quella di Petey, muoiono nei rifugi o alla fine, vengono soppressi.

La vita, però, aveva ben altri piani per questo adorabile amico a quattro zampe. Un giorno, un donna di nome Randi Snarr, stava navigando sui social insieme a suo marito, quando si è ritrovata davanti la foto di Petey.

Mi sono fermata ad osservare quella foto e in quel preciso istante, ho capito che volevo quel cane e volevo renderlo parte della nostra famiglia.

L’adozione di Petey

Credit video: Best Friends Animal Society – YouTube

Il giorno seguente, la coppia si è recata al rifugio, per incontrare il cane di persona.

Siamo arrivati davanti al suo box ed è accaduto proprio quello che avevamo immaginato. Tra noi è stato amore a prima vista.

Credit: Randi Snarr / Facebook

Dopo poche ore, la donna e suo marito avevano già firmato tutti i documenti per ufficializzare l’adozione ed erano pronti per portarlo a casa.

Petey si è ambientato nel giro di pochi giorni ed è anche riuscito a creare un bellissimo legame con Tucker, l’altro cane di famiglia.

Sapevamo quali fossero le sue condizioni, ancor prima di andare al rifugio. I volontari avevano scritto tutto nel suo post e forse proprio per quello, ci siamo interessati a lui. Perché un animale sordo e cieco dovrebbe dare meno amore di un altro cane? Perché dovrebbe morire in un rifugio?

Credit: Randi Snarr / Facebook