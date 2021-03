Jane Pearson quando ha deciso di acquistare una casa di due anziani signori, ha trovato anche una gattina chiamata Hidey. Il suo amico umano aveva intenzione di portarla nel rifugio locale ed è proprio a quel punto che la donna ha deciso di adottarla per sempre. Non poteva mandarla via dalla sua abitazione.

CREDIT: INSTAGRAM

La storia di questi due signori è iniziata molto tempo fa. Vivevano in quella zona ormai da molto tempo. Un giorno però, la moglie ha trovato la gatta a girare per le strade del quartiere.

Era sola, piccola ed affamata. Per questo ha deciso di portarla nella sua abitazione. L’ha curata ed aiutata a riprendersi per diverse settimane. Con il passare dei giorni si è affezionata a lei ed ovviamente, ha deciso di adottarla per sempre.

Tuttavia, esattamente 8 anni dopo questo episodio, è accaduto qualcosa di molto drammatico. La donna ha iniziato a soffrire di Alzheimer ed il marito, non potendosi prendere cura di lei, ha deciso di portarla in una casa di riposo.

CREDIT: INSTAGRAM

L’uomo le faceva visita ogni giorno e portava sempre con sé la sua fedele amica a quattro zampe. La gattina era felice di poter passare del tempo con la sua amata amica umana. Però, poche settimane dopo, le condizioni della donna sono peggiorate e alla fine, ha perso la vita.

Jane parlando con il proprietario dell’abitazione, ha scoperto che aveva deciso di vendere per andare anche lui in una casa di riposo. Non aveva trovato una soluzione per la sua gattina ed aveva pensato di portarla in un rifugio.

La seconda famiglia della piccola Hidey

La ragazza non poteva lasciarla andare ed infatti dopo aver parlato con il marito, hanno deciso di adottarla. In fondo quella era sempre casa sua.

Hidey si è adattata in fretta con i suoi nuovi amici umani. Ha mostrato subito la sua personalità ed ora è felice, perché nonostante abbia perso la sua famiglia, ha avuto la possibilità di rimanere nella sua abitazione e di trovarne una nuova.

CREDIT: INSTAGRAM

La gattina ha conosciuto anche il cane e la bimba della coppia. Con la sua dolcezza è riuscita a conquistare il cuore di tutti!