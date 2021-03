Una storia con un bellissimo lieto fine è stata pubblicata poco fa sui social. I protagonisti sono due dolci cani, chiamati Ringo e Razmo, che sono stati adottati dalla stessa famiglia a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Un episodio che ha stupito i volontari, ma anche tutti i loro follower.

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi tramite una segnalazione, hanno trovato i due cuccioli abbandonati, all’interno di un secchio della spazzatura.

Erano molto piccoli e tristi. Quelle persone li hanno lasciati soli ed indifesi, a dover badare a se stessi. Se non li avessero trovati, avrebbero sicuramente perso la vita.

I volontari vista la gravità del racconto, sono andati in fretta sul posto. Ringo e Razmo forse avevano capito che quei ragazzi erano lì per aiutarli ed infatti si sono lasciati prendere. Si sono fidati sin da subito.

CREDIT: FACEBOOK

All’arrivo nel rifugio, il medico li ha sottoposti entrambi ad una visita, è proprio a quel punto che hanno fatto la terribile scoperta. Purtroppo il piccolo Razmo era cieco a causa di una cataratta, che non si poteva proprio curare.

Ringo sapeva bene della situazione che viveva il suo fratellino a quattro zampe. Per questo, nei giorni in cui sono stati nel rifugio, gli è rimasto sempre vicino. Lo accompagnava ovunque e faceva il possibile per non farlo sentire solo.

Il lieto fine di Ringo e Razmo

Un giorno due ragazzi, Melody e Pierre, hanno deciso di adottare un cane. Per questo sono andati nel rifugio e girando tra i box, hanno incrociato lo sguardo del piccolo Ringo. Li ha conquistati per la sua dolcezza e la sua spontaneità.

È proprio a quel punto che i due hanno deciso di adottarlo. I ragazzi durante tutti i controlli, hanno parlato anche della situazione di Razmo. Il loro desiderio era proprio che i cuccioli potessero vivere insieme.

CREDIT: FACEBOOK

Esattamente pochi minuti dopo aver lasciato il rifugio, Melody ha chiamato di nuovo i volontari. Tutti credevano che avessero cambiato idea, ma in realtà i fidanzati avevano intenzione di adottare anche l’altro cane. Si sono commossi nel conoscere il loro legame ed alla fine, hanno deciso di prenderli entrambi.