Sono stati giorni di ansia e di angoscia, per una coppia che nel giorno del matrimonio ha scoperto che il loro amato cane Rocky era scomparso nel nulla. Hanno provato a ritardare la cerimonia per trovarlo, ma di lui non c’erano tracce. Erano disperati e per tutto il tempo hanno avuto molta paura.

Stephany e Ryan Chalmers hanno adottato il cucciolo quando aveva solamente pochi mesi di vita. Sin da subito hanno instaurato un legame speciale.

Per loro era diventato un membro della famiglia, proprio come dovrebbe essere ogni cane ed erano diventati inseparabili. Pochi anni dopo la coppia ha deciso di sposarsi.

Avevano pensato ad ogni minimo dettaglio. In più la ragazza aveva deciso che fosse Rocky ad accompagnarla all’altare, poiché aveva perso il padre quando aveva solamente 16 anni.

Il cane nei giorni precedenti alla festa era felice e soddisfatto. Avevano fatto le prove necessarie e tutto sembrava andare per il meglio. Alla fine però, è avvenuto il dramma, che ha spezzato i cuori di tutti.

La mattina del matrimonio il cucciolo è riuscito a sfuggire dall’uomo che lo stava tenendo sotto controllo. Il ragazzo ha lanciato subito l’allarme e le ricerche sono partite poche minuti dopo, ma nonostante tutti i tentativi di Rocky non c’erano tracce.

Le ricerche disperate di Rocky

I suoi amici umani prima delle nozze hanno provato a cercarlo ovunque, ma era come se il cucciolo fosse sparito nel nulla. Non potevano rinviare, per questo nonostante il grande dispiacere, hanno deciso di sposarsi lo stesso.

Dopo la festa hanno provato a cercarlo di nuovo ed hanno anche deciso di rinviare la loro luna di miele. Non sarebbero mai riusciti ad andare via senza il loro amato amico a quattro zampe.

Alla fine una settimana dopo, è avvenuto ciò che tutti desideravano. La coppia ha ritrovato il loro cagnolino, mentre stava passeggiando in giro per la città. Nonostante tutto stava bene e tutti erano al settimo cielo. La vicenda per loro è stata terribile, ma dopo tanto è arrivato il lieto fine che speravano.