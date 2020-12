Una vicenda terribile è avvenuta poche settimane fa. Una coppia ha deciso di trasferirsi in una nuova abitazione ed hanno lasciato il loro cane Carter, nella vecchia casa, legato alla recinzione del giardino. Una vicina non vedendoli tornare, ha deciso di allertare le forze dell’ordine per cercare di aiutare il piccolo.

CREDIT: FACEBOOK

I due ragazzi hanno adottato l’husky, quando aveva solamente pochi mesi di vita. Si sono sempre presi cura di lui e fino a quel momento, nessuno ha notato dei comportamenti insoliti.

Un giorno la coppia ha iniziato a preparare tutte le loro cose per il trasferimento. La ragazza è andata da una sua vicina e le ha detto che stavano cambiando casa, poiché quella per loro era diventata troppo piccola.

Ha aggiunto che avrebbero lasciato Carter lì per poco tempo e che poi sarebbero tornati a prenderlo. Ha lasciato il cibo per animali alla signora e le ha chiesto di dargli da mangiare e da bere, nei giorni in cui loro non c’erano.

CREDIT: FACEBOOK

La vicina ovviamente ha accettato, ma con il passare del tempo si è resa conto che il cucciolo stava molto male. A causa della catena, sul collo di Carter c’era una ferita. Si vedeva che gli faceva molto male e con il passare dei giorni, il cane era sempre più triste e sofferente.

La signora non poteva più vederlo in quelle condizioni. Per questo in un primo momento, ha cercato di rintracciare i suoi amici umani, ma non avendo ricevuto nessuna risposta, ha deciso di allertare le forze dell’ordine.

Il salvataggio del piccolo Carter

CREDIT: JESSY KETTAXX

Gli agenti sono arrivati nell’abitazione tempestivamente. Hanno chiesto l’aiuto dei volontari della città, che hanno portato il cucciolo d’urgenza al rifugio di Popcorn Park Animal Refuge.

Quelli che dovevano essere i suoi amici umani, al momento sono stati denunciati per abbandono e crudeltà nei confronti degli animali. A breve dovranno andare davanti al giudice per spiegare le motivazione, dietro il loro terribile e crudele gesto nei confronti del cucciolo.

CREDIT: FACEBOOK

Carter, invece, è ancora ricoverato e al momento sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. I ragazzi dicono che vogliono provare a trovargli una famiglia amorevole molto presto, affinché anche lui possa avere il lieto fine che meritano tutti gli animali.