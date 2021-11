La bellissima storia di una coppia di gatti che cerca aiuto in un'abitazione e trova tre meravigliose persone disposte ad intervenire

Gianna Llewellyn e i suoi amici Christie e Rob si sono trasferiti in un appartamento a Brooklyn, New York, pochi mesi fa. Non sapevano però che sarebbero stati accolti da un’adorabile coppia di gatti.

Credit: GIANNA LLEWELLYN

I due dolcissimi mici si avvicinavano spesso alla porta del loro appartamento, come se volessero chiedere il permesso di entrare. I primi giorni si facevano vedere al mattino, ma in seguito hanno cominciato a presentarsi anche di notte, in cerca di cibo.

Un simpatico gattino arancione e un gattino nero stavano girovagando per il cortile. Erano curiosi dei nuovi arrivati ​​e sono diventati subito nostri amici, dopo che abbiamo offerto loro del salmone per cena.

I ragazzi erano felici di avere compagnia e del fatto che i due gatti, che hanno deciso di chiamare Miso e Suki, avessero deciso di vivere nel loro giardino.

Si sono appollaiati sul davanzale della finestra mentre Miso (gatto arancione) puliva Suki (gatto nero). Erano sempre in vista. Ci hanno anche seguiti quando eravamo fuori.

Credit: GIANNA LLEWELLYN

Un giorno, Gianna ha notato che la pancia di Suki era stranamente gonfia ed ha iniziato a sospettare che potesse essere incinta. Così, insieme ai suoi amici, ha deciso di portare la coppia di gatti da un veterinario.

Abbiamo deciso di portarli dal veterinario per ogni evenienza. Li abbiamo catturati entrambi, il che non è stato affatto difficile. Ci hanno fatto prelevare come se fossero già i nostri animali domestici.

Dopo la visita, il veterinario ha confermato i sospetti, la gatta era incinta e sicuramente Miso era il dolce papà dei suoi gattini.

La coppia di gatti accoglie sette gattini sani

Da quel giorno, i ragazzi hanno deciso di farli entrare in casa, così da concedere loro un posto più confortevole e rilassante. Nei giorni successivi, Gianna ha ben pensato di contattare l’associazione del posto, per chiedere aiuto ed indicazioni ai volontari. Grazie al loro aiuto, Miso è stato castrato e vaccinato.

Quando Suki ha iniziato il travaglio, il futuro papà è rimasto al suo fianco per tutto il tempo e si è assicurato che tutto andasse bene.

Credit: GIANNA LLEWELLYN

La sua presenza confortava la futura madre. Quei gatti erano diventati una parte di noi e volevamo assicurarci che i loro bambini potessero trovare una casa amorevole

Suki e Miso sono diventati genitori di sette bellissimi gattini e da quel giorno mamma gatto ha iniziato a prendersi cura di loro.