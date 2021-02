Una coppia dopo la perdita del loro amato cane, ha deciso di adottare Nina e Gus. Due dolci pit bull che avevano un legame speciale e che non potevano essere separati. Da quel momento sono passati 4 lunghi anni e nonostante le difficoltà, non si sono mai pentiti della loro decisione.

Ogni amico umano, quando è costretto a dire addio al suo amato animale domestico, ne soffre tantissimo. È come perdere un membro della famiglia.

Tutto è iniziato quando Kathryn Birster, ha perso il suo cane. Era anziano e malato. Il medico dopo tutti i trattamenti e le cure necessarie, non è riuscito più a fare nulla per aiutarlo. Ha perso la vita, circondato dall’amore dei suoi amici umani.

La donna e il marito erano distrutti per ciò che stavano vivendo. Erano molto tristi, ma sin da subito hanno deciso che avrebbero fatto qualcosa di speciale. Così, quando hanno visto un appello sui social, hanno deciso di intervenire.

Un rifugio del posto, stava cercando una casa per due dolci pit bull, che erano stati trovati a vivere come randagi. Visto ciò che avevano passato nelle loro vite, erano diventati inseparabili. Infatti richiedevano un’adozione di coppia.

I due signori sono andati in fretta in quel posto per poterli conoscere e si sono presto innamorati di loro. Dopo tutti i controlli, hanno deciso di adottarli.

La meravigliosa adozione di Nina e Gus

I due cuccioli hanno mostrato la loro personalità dopo pochi giorni. Si sono adattati subito nella nuova casa e si sono presto legati ai loro nuovi amici umani.

Kathryn e il marito, nonostante il dolore per la grave perdita, sono riusciti a dare il giusto amore e le dovute attenzioni a questi due cuccioli. Li hanno circondati di affetto e li hanno fatti sentire protetti e al sicuro.

Dal giorno dell’adozione, sono passati esattamente 4 anni e tutta la famiglia oggi è al settimo cielo.