Una vicenda che ha dell’incredibile è avvenuta poche settimane fa. Una coppia ha notato che all’interno dell’acqua del Jamaica Bay, c’era un cane con gravi difficoltà. Non riusciva a rimanere a galla e se non fossero intervenuti nel giro di pochi minuti, avrebbe sicuramente perso la vita.

Tutto è avvenuto in una giornata come le altre per Carol e Scott DeNaro. Erano usciti per fare delle commissioni per la città e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito.

All’improvviso, proprio mentre stavano passando vicino al lago, la donna ha notato che all’interno dell’acqua c’era qualcosa che si muoveva. I due inizialmente credevano che fosse qualche animale marino.

Tuttavia, nel momento in cui si sono soffermati a guardare meglio, hanno fatto la terribile scoperta. Nel lago c’era un cane che aveva difficoltà a nuotare. Non riusciva a rimanere a galla ed era in grave pericolo.

I due ragazzi hanno provato a chiamarlo, per farlo andare verso di loro. Però nonostante i loro tentativi, il cucciolo rimaneva bloccato. Stava per perdere la vita. Nel giro di pochi istanti, è avvenuto qualcosa di davvero incredibile.

Carol e Scott hanno scoperto che proprio lì vicino, c’era la nave della polizia portuale, che stava facendo il solito giro di perlustrazione. I ragazzi sono riusciti ad attirare l’attenzione degli agenti, che quando hanno visto il cagnolino, lo hanno portato subito in salvo.

Il salvataggio del cane all’interno del lago

Il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, solo grazie all’intervento dei due signori. Il cucciolo, infatti, dopo una visita dal veterinario, è potuto anche tornare a casa con i suoi amici umani.

Gli agenti hanno scoperto che quella famiglia lo aveva adottato solamente 5 giorni prima. Quel pomeriggio erano usciti per fare una passeggiata, ma il cane si era spaventato a causa di un forte rumore ed era riuscito a fuggire via.

Nessuno sa come abbia fatto ad entrare nell’acqua, ma per fortuna la vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano.