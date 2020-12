Jeffrey Katz, il capo della polizia, ha deciso di aiutare i tre cani rimasti soli nel rifugio. Ha voluto fare una raccolta fondi per cercare di trovare delle famiglie amorevoli, per ognuno di loro. Purtroppo sono mesi che sono in quel posto e nessuno si è mai fatto avanti per portarli via.

L’uomo ha sempre avuto un amore profondo per gli animali. Infatti in casa ha tre cuccioli, che ha trovato in strada e che ha salvato.

Jeffrey ha sempre avuto contatti con i volontari del rifugio di Chesterfield County Animal Service. Si è sempre informato delle condizioni dei cani ed ogni volta che c’erano episodi di violenza o maltrattamenti, è intervenuto per capire bene le situazioni.

Quest’anno ha deciso di organizzare un evento per aiutare i tre cani rimasti soli in quel posto. Tutti gli altri avevano trovato delle famiglie disposti ad adottarli, ma per loro non si era mai fatto avanti nessuno. Sugarplum, Claus ed Holly, sono lì ormai da molti mesi ed hanno visto tutti i fratellini a quattro zampe, andare via con degli amici umani amorevoli.

Il poliziotto ha deciso di andare a passare del tempo con i cagnolini. Insieme ai ragazzi hanno deciso di organizzare una raccolta fondi, per raccogliere il denaro necessario per aiutarli a stare in salute e soprattutto per farli conoscere sul web.

L’agente di polizia ha indossato il suo abito da Babbo Natale ed i volontari gli hanno scattato delle foto con i piccoli a quattro zampe. Subito dopo, le hanno pubblicate sulla loro pagina Facebook e sono diventate presto virali.

Il gesto di Jeffrey Katz, per i tre cani rimasti soli nel rifugio

Sugarplum è un cucciolo di circa 4 anni. Purtroppo quella che doveva essere la sua famiglia umana, ha deciso di abbandonarlo. Ha una personalità allegra e vivace, infatti quelle persone erano stufe di averlo in casa.

Claus, invece è un pit bull di 2 anni, è stato trovato a vivere da randagio. Però, nonostante il suo periodo in strada, non riesce ancora ad avere dei rapporti con gli altri cani. Ha paura ed è anche molto timido.

Holly è una dolce cucciola di 4 anni, nella sua vita non ha mai trovato nessuno disposto ad amarla e a donarle le attenzioni che merita. Infatti da quando è arrivata nel rifugio, è felice, perché i ragazzi fanno il possibile per farla sentire amata e protetta.