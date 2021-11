La storia del cagnolino Teddy, trovato in gravi condizioni da una coppia amorevole: la sua trasformazione oggi è incredibile

Questa storia risale allo scorso ottobre del 2020, quando una coppia, Wes Siler e la sua fidanzata Virginia hanno salvato un grande cane di nome Teddy da una discarica. Prima del salvataggio, il povero animale aveva trascorso i primi cinque mesi della sua vita maltrattato e trascurato e poi abbandonato per strada.

Credit: @ wessiler /Instagram

Tutto ciò che era stato costretto a subire, l’aveva reso diffidente nei confronti degli esseri umani e spaventato alla loro vista. La coppia ha impiegato un po’ di tempo per riuscire ad avvicinarlo, ma dopo tanta pazienza e dopo avergli mostrato il loro amore, Wes e Vrginia sono riusciti a convincerlo a salire sulla loro macchina.

Per tutto il viaggio, lo hanno tranquillizzato e rassicurato, nonostante fossero un po’ timorosi per via delle sue grandi dimensioni.

Teddy aveva 4 mesi e mezzo e i suoi soccorritori, inizialmente, credevano che fosse un mix di Great Pyrenees / German Shepherd. Ora invece sono abbastanza sicuri che sia in parte un Anatolian Shepherd.

Credit: @ wessiler /Instagram

Un cane spaventato e grande non è facile da gestire, ma questa coppia si era ripromessa di non mollare. All’inizio, perfino portarlo a fare una passeggiata si rivelò una vera e propria impresa!

Nonostante mostrasse segni di desiderio di affetto, aveva troppa paura di essere abbracciato o di avvicinarsi troppo alla gente. Dopo sei mesi di amore, pazienza e cure adeguate, Teddy ha iniziato ad uscire dal suo guscio.

La nuova vita del cane Teddy

Dopo circa sei mesi, una notte, l’abbiamo fatto sdraiare accanto a noi nel letto per 15 minuti. Per noi è stata una vittoria così grande, che abbiamo pianto.

Il cane Teddy oggi inizia a sentirsi a suo agio con la sua nuova famiglia ed ha imparato come deve comportarsi un cane della sua taglia all’interno di un’abitazione.

Credit: @ wessiler /Instagram

Teddy è a suo agio con la nostra famiglia ed è diventato anche un cane più sano e felice. Con una storia di abbandono e abusi alle spalle, lo abbiamo trovato in condizioni molto gravi. In condizioni che qualsiasi persona lo avrebbe evitato o scacciato. Ma guardatelo adesso.

Grazie a questa coppia amorevole, che non ha mai perso la speranza nonostante le difficoltà e l’ingestibile comportamento del cane, oggi Teddy ha una nuova e meravigliosa vita!