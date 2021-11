Una notizia molto triste è arrivata nelle ultime ore. Purtroppo Hondo, il cane poliziotto, è stato ucciso da un malvivente durante un suo turno di lavoro. Ora i suoi amici e colleghi poliziotti stanno cercando di organizzare qualcosa di speciale per il suo funerale.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita drammatica ed improvvisa, che ha spezzato di cuori di tutti. In molti ora hanno deciso di fare qualcosa per ringraziare questo cucciolo del suo duro lavoro.

Questo cane di soli 7 anni, era in servizio nel commissariato di Hurricane City da ormai 5 lunghi anni. Tutti erano felici di averlo lì e di poter passare del tempo con lui.

Hondo non aveva un passato semplice alle spalle, ma per fortuna grazie all’amore, alle attenzioni ed ai piccoli gesti di queste persone, è riuscito a dimenticarlo.

CREDIT: FACEBOOK

Grazie a questo suo lavoro, era molto conosciuto in città. Negli anni infatti, oltre ai suoi turni, ha partecipato ad oltre 100 arresti. Tutti lo consideravano un eroe, poiché metteva in pericolo la sua vita per salvare quella del prossimo.

Tuttavia, solo pochi giorni fa, è avvenuto l’impensabile. Il cucciolo è stato ucciso durante uno dei suoi soliti turni. Era uscito per il giro di perlustrazione. Ad un certo punto però, il poliziotto che era con lui ha notato qualcosa di strano sulla strada.

La morte di Hondo e il suo funerale

I due si sono presto fermati per capire la situazione, ma nel giro di pochi istanti un uomo ha tirato fuori la pistola ed ha sparato più volte verso il cane. Hondo purtroppo è morto sul colpo.

I suoi amici e colleghi per onorare il suo lavoro, hanno deciso di fare qualcosa di speciale per il suo funerale. Infatti oltre a chiedere la presenza di tutta la comunità, hanno deciso di far fare una bara personalizzata.

CREDIT: FACEBOOK

Hanno chiesto ad un uomo del posto di scrivere il suo nome e di dipingere anche il suo viso. Il risultato è stato davvero sorprendente.