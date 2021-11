Il salvataggio di un passerotto: dopo tanto tempo, l'uccellino di rifiuta di lasciare i suoi nuovi amici umani e di tornare in natura

Quando Ales e Janja hanno salvato un passerotto, non sapevano che sarebbe diventato una parte importante della loro famiglia. Tutto è iniziato quando, un giorno, un loro amico li ha chiamati per informarli che aveva bisogno del loro aiuto. Aveva trovato un uccellino bisognoso di cure.

Credit: chibi_the_sparrow – Instagram

Così, tutti e tre insieme si sono occupati di prendere il passerotto e di portarlo nella loro casa. Gli hanno dato da mangiare cibo consigliato per uccellini e lo hanno tenuto al caldo in una scatola da scarpe.

Quando “Chibi” è cresciuto, questo il nome che Ales e Janja hanno scelto per lui, i tre amici si sono occupati anche di costruire un habitat ideale nel soggiorno.

Credit: chibi_the_sparrow – Instagram

Ama mangiare, è cresciuto lentamente ma ha imparato a volare. Quando lo abbiamo capito, ci siamo resi conto che era arrivato il momento di salutarlo e di lasciarlo libero. Non potevamo però farlo nel nostro quartiere, c’erano troppi gatti randagi. Così, abbiamo deciso di liberare Chibi nel giardino di un altro nostro amico. La sera prima ci sentivamo elettrizzati, preoccupati e tristi al tempo stesso, perché sapevamo che avremmo dovuto dirgli addio per sempre. Ma era giusto così.

Il giorno successivo la coppia ha portato il passerotto al giardino della casa di quell’amico e si è preparata per l’ultimo saluto. L’uccellino è volato sulle spalle dei suoi amici umani e poi verso l’albero. Ma continuava a tornare da loro.

Credit: chibi_the_sparrow – Instagram

Ci hanno riprovato per i giorni successivi, ma quell’uccellino non ne voleva sapere di lasciarli. Così alla fine hanno capito di poter tenere il passerotto libero fuori la loro casa e di poter continuare a nutrirlo. Hanno ritenuto che fosse un compromesso ragionevole perché lo rendeva felice.

Oggi Chibi vive ancora con i suoi amici e svolazza dentro e fuori la loro abitazione. Come escono per andare a fare le loro commissioni, vola sulle loro spalle per salutarli. Spesso li segue durante le gite. Le sue foto hanno fatto innamorare il mondo del web.