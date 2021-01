Una donna poche settimane fa, ha voluto mostrare a tutti, tramite un video, cosa accade nella sua abitazione quando è fuori per lavoro. Il suo cane Pi Dan, passa ore davanti la finestra in attesa che torni, poiché vorrebbe solo poter trascorrere del tempo con lei, a passeggiare e a coccolarsi.

CREDIT: TIK TOK

Una clip che è diventata presto virale sul web e che ha spezzato i cuori di migliaia di persone, ma soprattutto quello della ragazza. Lei credeva che dopo tanti anni, il suo cucciolo fosse abituato a stare da solo.

Zhang è una donna che vive in Cina. Ha adottato il piccolo Pi Dan, quando aveva solamente pochi mesi di vita e tra loro è nato un legame speciale sin da subito.

L’amica umana nei suoi primi giorni nella nuova casa, ha deciso di prendersi una settimana di ferie, per farlo adattare il prima possibile. Il suo unico desiderio era proprio quello che si sentisse a suo agio, protetto e al sicuro.

CREDIT: TIK TOK

In realtà la ragazza viveva da sola ormai da molto tempo e voleva condividere la casa con un amico a quattro zampe, fedele e leale. Proprio per questo motivo ha deciso di adottare il cane.

Pi Dan si è adattato in fretta nella nuova casa e tra lui e l’amica umana, è nato un rapporto speciale. Un giorno però, la donna ha fatto una scoperta che le ha spezzato il cuore.

La clip virale di Pi Dan

CREDIT: TIK TOK

Zhang tramite alcuni filmati di sorveglianza, ha visto tutto ciò che accadeva in casa, mentre lei era fuori per lavoro e il cagnolino era solo. Vedere quelle immagini l’ha fatta piangere, poiché non avrebbe mai immaginato una cosa del genere.

Pi Dan appena vede la donna uscire dalla porta, si siede davanti la finestra. L’amica umana credeva che sarebbe rimasto lì per pochi minuti, ma continuando a guardare quei video, ha scoperto che in realtà rimaneva lì davanti per tutto il tempo, fino a quando non la vedeva tornare. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Vedere quelle immagini ovviamente, ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Tutti sono rimasti stupiti dalla vicenda, poiché nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Pi Dan aspettasse il ritorno della ragazza, dalla mattina fino alla sera. Zhang in un’intervista ha raccontato che ogni volta che ha il giorno libero passa tutto il tempo con il suo cane, per farsi perdonare delle ore in cui è fuori casa.