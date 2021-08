Il dolcissimo protagonista della storia che vogliamo raccontarvi oggi, è un alano di quasi 31 kg di nome Corbin. È un gigante gentile che ha fatto perdutamente innamorare il mondo del web. La sua proprietaria, una donna di nome Karen, alleva cuccioli da diversi anni in collaborazione con l’associazione Ontario SPCA & Humane Society.

Il suo amore nei confronti degli amici a quattro zampe, l’ha spinta a voler fare qualcosa per aiutarli ad avere una seconda possibilità dalla vita.

I benefici di aiutare a crescere un animale e garantirgli il suo futuro sono immensi. Anche se devo ammettere che quello che trae i maggiori benefici da ciò che faccio, è il mio cane Corbin.

Durante i primi stalli a casa sua, Karen è stata molto attenta all’alano. Cercava di tenerlo lontano dai gattini che ospitava, poiché era preoccupata che potesse fare loro del male. Magari anche in modo accidentale, viste le sue grandi dimensioni e la sua goffaggine.

Poi un giorno è accaduto qualcosa di davvero inaspettato. Corbin era stanco delle continue preoccupazioni della sua mamma umana, così è uscito dalla sua stanza ed è entrato in quella dove si trovavano i gattini.

Si è seduto vicino a loro, mostrando a Karen che poteva fidarsi di lui. E da quel momento si è dimostrato essere il padre adottivo perfetto, più dolce e gentile di qualsiasi altro.

Il gattini sono piccoli della sua zampa e del suo naso! Ma oggi glieli affido senza battere ciglio, perché al mondo non esiste un papà adottivo migliore di lui!

Le immagini di Corbin e i gattini diventano virali

Dopo la pubblicazione delle immagini del grande alano e dei gattini sui social network, la loro storia è diventata virale e si è diffusa in ogni parte del mondo.

In molti credono che cane e gatto siano acerrimi nemici per natura. Ma non è affatto così, perché basta conoscere le caratteristiche che differenziano le due specie e prendere di conseguenza i dovuti accorgimenti e i due animali possono diventare amici per la pelle!

Non è la prima volta che ci ritroviamo testimoni di un’amicizia speciale, nata proprio tra cani e gatti! Ed ogni volta è davvero bellissimo vederli così legati e dolci tra di loro.