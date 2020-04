Coronavirus, donna porta il cane a spasso in un’area verde chiusa Scoperta donna mentre era con il suo cane in un'area verde: ecco cosa hanno fatto gli agenti di polizia

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto mondo, poiché il numero dei contagi e dei decessi è arrivato a livelli molto elevati. Il Governo ha emanato un Decreto, chiedendo a tutte le persone di rimanere a casa il più possibile, ma poche ore fa è stata scoperta una donna che ha portato a spasso il suo cane in un’area verde chiusa, multata.

Le richieste del Governo prevedono, che tutte le persone che hanno animali domestici in casa, possono uscire, ma non possono allontanarsi per più di due cento metri dalla loro abitazione.

In base alle informazioni che sono state rese note, una donna di Ancona, è stata scoperta in un parco verde chiuso con il suo cane.

Gli agenti di polizia l’hanno subito fermata e visto che l’accesso in quel luogo è vietato per le disposizioni del Governo, è stata multata.

Nella zona, le forze dell’ordine hanno fatto diversi controlli e tra questi, è stato scoperto un uomo che proveniva da Roma e che quando gli agenti gli hanno chiesto il motivo per cui era ad Ancona, ha detto che era lì per controllare le condizioni della sua seconda casa.

In un altro posto di blocco, invece è stato fermato un uomo, a bordo della sua auto personale, che ha detto che era in giro per fare delle consegne, poiché è un corriere. Però, quando è stato chiamato anche il suo datore di lavoro, la sua giustificazione è risultata falsa.

Per evitare il contagio, è importante rispettare alcune semplice regole, come per esempio: lavarsi spesso le mani, stare ad un metro di distanza gli uni dagli altri, non frequentare luoghi troppo affollati e soprattutto in caso di sintomi, non andare negli studi medici o negli ospedali, ma chiamare il proprio medico di base o il numero adibito per l’emergenza.

