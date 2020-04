Donna porta a spasso il cane: fermata e multata Porta a spasso il cane Chucky, multata: ecco cosa è accaduto

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutta il mondo e per evitarne il contagio, il Governo ha emanato un nuovo Decreto in cui chiede alla popolazione, di rimanere a casa il più possibile. Una donna però, è stata multata per aver portato a spasso il suo cane, a 290 metri dalla sua abitazione.

Quei 90 metri in più, della normativa in vigore, per far fronte all’emergenza, le sono costati molto cari. Ecco il suo racconto, di ciò che è accaduto:

“Stavo portando a spasso il mio cane Chucky, un meticcio, quando sono stata fermata dalla polizia locale per un controllo.

Avevo la mascherina, l’autocertificazione ed anche tutto il necessario per raccogliere le deiezioni, pensavo quindi di essere in regola. Ci sono quindi rimasta parecchio male quando i vigili mi hanno dato una multa da 400 euro, 280 euro se la si paga entro 30 giorni, sostenendo che mi ero allontanata troppo da casa.

Quando sono rientrata, ho verificato, tramite il navigatore virtuale, che dalla zona di via Arconati, dove risiedo, a via Stoppani, dove sono stata fermata dai vigili, ci sarebbero 290 metri, quindi 90 metri in più di quelli consentiti.

Sinceramente mi è parso un atteggiamento un po’ troppo severo quello assunto dalla polizia locale, anche perché, specialmente negli spostamenti a piedi, è difficile sapersi regolare in maniera così puntuale.

Altrimenti ogni volta che porto fuori il cane dovrei dotarmi anche di un goniometro!” Il sindaco del posto ha preferito non commentare l’accaduto, l’unica cosa che ha detto è stata:

“Può presentare ricorso!” Questa vicenda ha stupito tutti, poiché la donna non si sarebbe mai aspettata di ricevere un multa, per quei novanta metri, che lei non aveva proprio considerato.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: La Provincia