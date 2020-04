Coronavirus, medico positivo esce con il cane e cade in un fosso CORONAVIRUS: Medico positivo esce con il cane e cade in un fosso. Scoperto e denunciato

La vicenda è accaduta in Toscana, dove un medico è stato denunciato e adesso rischia fino a 5 anni di reclusione, dopo aver violato le norme della quarantena. Si è sottoposto al tampone per il coronavirus ed è risultato positivo, anche se senza sintomi. Ma invece di stare a casa ed evitare di contagiare gli altri, il medico è uscito a passeggio con il suo cane ed è stato scoperto perché si è ritrovato la vittima di un incidente.

Stava passeggiando, quando improvvisamente il cane è sfuggito al suo controllo e per rincorrerlo, il medico è scivolato ed è caduto all’interno di un fosso. La vicenda è accaduta in provincia di Lucca, precisamente nella zona Le Bocchette.

Dopo l’incidente, si è ritrovato costretto a chiamare un’ambulanza, poiché non riusciva nemmeno più a muoversi. Ha chiesto ai paramedici di munirsi delle protezioni anticontagio, poiché era positivo.

È stato trasportato con urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Versalia e poi trasferito all’Opa di Massa. Secondo quanto riportato, il medico ha riportato diverse fratture dopo la caduta.

Sulla vicenda sono intervenute le forze dell’ordine, che dopo essere state informate della violazione della quarantena e del pericolo di contagio a cui il medico avrebbe potuto esporre gli altri abitanti, lo hanno denunciato.

Non è il primo episodio di denuncia che si è verificato negli ultimi giorni, carabinieri, vigili, poliziotti e gli uomini della Guardia di Finanza, ogni giorno, cercano di riportare ordine e di fermare quante più persone non rispettino le norme anticontagio e cerchino di intralciare la marcia del Coronavirus.

Le norme restrittive sono in vigore fino al prossimo 3 maggio, la data decisa per il lockdown dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Fino ad allora, si può uscire solo per necessità, per fare la spesa, per andare a lavorare o per motivi di salute.

E se si è positivi ed obbligati in quarantena, è assolutamente vietato uscire e mettere in pericolo altre persone.