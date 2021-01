“Costantemente legato, senza cibo ne acqua, senza un posto dove ripararsi dal freddo o dalla pioggia e gravemente denutrito”, così iniziava quel post…

Goku è un dolce cagnolone trovato in una situazione davvero spiacevole. Per quattro anni, ha vissuto legato ad una catena, senza poter correre, ne esplorare il mondo che lo circondava. Prigioniero di una famiglia che non si curava nemmeno di lui. Era malnutrito e la catena era così stretta, che gli aveva provocato delle dolorose ferite al collo. La sua pelle era infetta e il corpo invaso dai parassiti.

Credit: Facebook

Un giorno, qualcuno ha scattato una foto e pubblicato un post su Facebook. Una foto che è arrivata all’attenzione di due ragazze, incredule dinanzi alle condizioni di vita di un povero cane.

Costantemente legato, senza cibo ne acqua, senza un posto dove ripararsi dal freddo o dalla pioggia e gravemente denutrito.

Credit: Facebook

Tamara e Patricia, questi i nomi delle donne intenerite dalle immagini di Goku, hanno deciso di fare qualcosa per aiutarlo. Hanno denunciato la situazione di quel cane e chiesto alle autorità di fare un sopralluogo. Dopo tanta insistenza, alla fine sono riuscite a far sequestrare il cane ai proprietari.

Goku affidato ad un’associazione

Goku è stato affidato all’associazione Garatuxa Rescue Association. Oggi questo cagnolone sta bene, è un po’ sordo ma finalmente può contare su un pasto quotidiano e sull’amore dei suoi amici volontari. Non appena sarà considerato pronto, i soccorritori si occuperanno anche di trovargli una casa amorevole, dove potrà trascorrere gli ultimi anni della sua vita, lontano da una catena.

Credit: Facebook

Ancora una volta, un cane è stato salvato grazie a qualcuno che ha avuto il coraggio di denunciare e grazie al lavoro dei volontari. Volontari che ogni giorno, in ogni parte del mondo, si mobilitano per salvare animali maltrattati e abbandonati e per regalare loro una seconda possibilità di vita. Pensate quale sarebbe la loro fine, senza questi angeli. Un ringraziamento speciale a chi ha regalato a Goku la felicità!