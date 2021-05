Un episodio terribile è stato pubblicato sui social poche settimane fa, il protagonista è un pit bull chiamato Covid, che la sua famiglia ha deciso di abbandonare. Una donna sta cercando di aiutarlo, poiché sa molto bene che la sua vita, al momento è in grave pericolo. Ha bisogno di nuovi amici umani.

L’abbandono degli animali è una piaga molto diffusa. Infatti negli ultimi anni, sono nate migliaia di associazioni che stanno cercando di aiutare tutti i cuccioli che sono in difficoltà, ma sembra essere un lavoro impossibile.

La storia di questo cane è davvero straziante, proprio a causa di ciò che ha vissuto. Quella che doveva essere la sua famiglia umana lo ha adottato quando aveva pochi mesi di vita, nel periodo di Lockdown. Proprio per ciò che stava accadendo, hanno scelto di chiamarlo Covid.

Inizialmente erano felici di avere un piccolo a quattro zampe nelle loro vite. Tuttavia con il passare del tempo, hanno cambiato idea. Infatti, nel momento in cui hanno scoperto che il cane aveva un’infezione all’orecchio, hanno deciso di abbandonarlo.

Lo hanno portato nel rifugio della città ed hanno detto ai volontari, che non volevano più tenerlo. Per loro era un impegno e non volevano più occuparsi di lui.

L’intervento della donna per aiutare il piccolo Covid

Loretta Tebeest, una volontaria della zona, appena è venuta a conoscenza della drammatica vicenda, ha deciso di fare qualcosa. Il suo unico scopo è proprio quello di aiutare il piccolo in difficoltà.

La donna sa bene che Covid è in grave pericolo. Purtroppo i pit bull sono considerati aggressivi ed infatti, molto spesso vengono sottoposti ad eutanasia, poiché è difficile trovare la casa perfetta per loro.

La signora dal cuore enorme, ha deciso di portarlo in un nuovo rifugio. Ogni giorno si occupa del piccolo a quattro zampe e fa il possibile per renderlo felice.

Il cucciolo ora cerca una nuova famiglia umana e nelle ultime settimane sono arrivate centinaia di richieste. I ragazzi e Loretta sono sicuri che troveranno la casa perfetta per lui molto presto. Buona fortuna piccolo!