Crown Candy è una dolcissima cagnolina, che insieme ai suoi piccoli era costretta a vivere in strada. Le sue condizioni erano davvero molto gravi, ma quando i ragazzi sono arrivati sul posto per aiutarla, hanno scoperto che in realtà non voleva essere salvata. Era davvero terrorizzata dagli esseri umani.

CREDIT: PEXELS

Non tutti gli animali hanno l’inizio di vita che tanto desiderano. Alcuni purtroppo, sono costretti a vivere situazioni drammatiche, che ovviamente portano a gravi conseguenze.

La piccola Crown Candy, per esempio, non ha mai avuto una casa ed un posto caldo in cui poter vivere. Nella sua breve vita, non ha nemmeno mai incontrato un essere umano amorevole.

Ha vissuto da randagia per tutto il tempo ed ovviamente, sapeva di non potersi fidare di nessuno. Era sempre sola e triste, cercava in tutti i modi di stare lontano da tutti i pericoli.

CREDIT: FACEBOOK

Questo suo atteggiamento è poi peggiorato dopo la nascita dei suoi piccoli. Come ogni madre era protettiva nei loro confronti, infatti non voleva farli toccare da nessuno ed ha fatto il possibile per trovare un posto sicuro in cui lasciarli.

Un uomo però, quando si è reso contro della sua grave situazione, ha deciso di allertare in fretta i ragazzi di Stray Rescue, affinché potessero fare qualcosa per aiutare la dolce famiglia a quattro zampe.

L’intervento dei ragazzi per salvare Crown Candy e i suoi piccoli

I volontari quando hanno sentito il drammatico racconto, sono andati in fretta sul posto per controllare. Tuttavia, appena hanno trovato la cucciola, si sono resi conto che aiutarla sarebbe stato più difficile del previsto.

Crown Candy era spaventata e non voleva farsi toccare per nessun motivo. Non permetteva nemmeno di toccare i suoi cuccioli. I ragazzi per riuscire a catturarla, hanno dovuto aspettare a lungo.

CREDIT: FACEBOOK

La vicenda per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi e adesso la mamma e i suoi piccoli sono nel rifugio. Stanno ricevendo tutte le cure di cui hanno bisogno e molto presto, anche loro troveranno una nuova famiglia disposta ad adottarli. Ogni animale merita una seconda possibilità di vita.