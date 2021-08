Questa è la dolcissima storia di una cucciola di cinghiale che è stata abbandonata all’interno di una scatola fuori dalla porta di una famiglia. Quando l’hanno trovata non potevano credere ai loro occhi, ma si sono affezionati al povero animaletto, tanto da decidere di adottarla. E ora vive felice con altri cani.

Fonte foto da video di dora2go

Dora Ngai è una vlogger cinese che vive con il fidanzato in Sri Lanka con il fidanzato. La coppia ama tantissimo gli animali. E infatti vive con quattro cani, tre dei quali strappati dalla vendita della carne di cane negli allevamenti cinesi.

Un giorno fuori dalla porta di casa hanno trovato una scatola abbandonata. Dentro c’era un’altra creatura bisognosa di aiuto. Dentro la scatola infatti c’era una cucciola di cinghiale che probabilmente aveva pochissimi giorni, forse poche ore di vita.

Il giardiniere che cura il giardino della coppia ha notato la scatola. Della mamma non c’era traccia in giro. La vlogger ha deciso di accogliere quella creatura nella sua casa e nella sua vita. Erano confinati per la Covid e si sono presi cura della cucciola a tempo pieno.

Le hanno dato latte di mucca, ma dopo un po’ si è ammalata. Molti dicevano che non sarebbe sopravvissuta, ma la coppia era determinata a provarci. Così hanno iniziato a nutrirla con cibo specifico, dormendo a turno per starle vicino. Era come un neonato.

La cucciola di cinghiale dopo un anno sta meglio

Yezhu, così come è stata chiamata, sta bene e ha una casa con piscina nel giardino della famiglia. Insieme ai quattro cani crescere felice, anche se in un primo momento erano tutti molto dubbiosi.

In particolare Yezhu ha stretto amicizia con Biubiu, il cane Labrador di casa, con cui gioca, mangia, dorme. Sono inseparabili e non potrebbero più vivere uno lontano dall’altra.