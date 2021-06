Una grave e tragica perdita è avvenuta nelle scorse ore ed ha colpito la comunità in provincia di Genova. Una giovane mamma di 37 anni, chiamata Sara Funaro, è morta dopo un grave malore. Era positiva al Covid da ormai diverse settimane. Ha lasciato una bimba di 2 anni.

Tante persone del posto appena sono venute a conoscenza del dramma, hanno voluto pubblicare dei messaggi di cordoglio sui social. In molti stanno mostrando vicinanza ed affetto ai suoi cari.

In base alle informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma è avvenuto nelle scorse ore, proprio all’ospedale San Martino di Genova. La donna era nella struttura già da diverso tempo.

Il dramma di questa famiglia è iniziato a marzo di quest’anno. Sara ha scoperto di essere positiva al Covid, ma inizialmente la sua situazione non sembrava essere molto grave.

C’è stato poi un peggioramento della sue condizioni e i medici hanno deciso di ricoverarla in ospedale. L’hanno sottoposta a tutte le cure necessarie e in un primo momento sembrava rispondere bene ai farmaci.

Tuttavia, all’improvviso ha avuto un arresto cardiocircolatorio ed è entrata in coma. Stava lottando ancora contro il Coronavirus ed è per questo che il suo corpo era già molto debole.

Morta Sara Funaro, i messaggi sui social

Purtroppo dopo 10 lunghi giorni di agonia, è avvenuto il tragico decesso. I medici non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita. Infatti nella giornata di ieri, giovedì 3 giugno, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. La giovane mamma non ha potuto riabbracciare la sua bambina.

Sara era molto conosciuta proprio per il lavoro di suo padre. L’uomo ha lavorato per molti anni come funzionario alla Confcommercio. Per questo la stessa associazione ha pubblicato un messaggio di cordoglio sul web. I dirigenti hanno scritto: