Paura a San Cataldo: ore di apprensione per i genitori e i famigliari di una bimba di 4 anni che svanisce nel nulla all’improvviso facendo perdere le sue tracce. Stava tranquillamente giocando quando in un attimo e per la svista di chi la controllava è sparita. Per fortuna i Carabinieri l’hanno ritrovata poco dopo: stava bene.

Una coppia di San Cataldo, comune in provincia di Caltanissetta, hanno vissuto ore di vera e propria angoscia. Nel pomeriggio di sabato 7 agosto 2021, infatti, per un attimo di disattenzione hanno perso di vita la loro bimba di soli 4 anni. Stava giocando in largo Fara e in breve tempo si è allontanata facendo perdere le sue tracce.

La coppia ha subito chiamato le forze dell’ordine, per cercare di ritrovare la loro piccola bambina. Il timore era che qualcuno potesse averla portata via o che potesse rimanere vittima di un incidente. Sono state ore di angoscia per tutti quanti, perché nessuno aveva visto niente.

Poi, all’improvviso, una segnalazione che ha permesso agli agenti dell’Arma dei Carabinieri di raggiungere la piccola. Un cittadino aveva visto una bambina da sola, seduta su un marciapiede, a non molta distanza dal luogo dove era stata vista l’ultima volta.

I Carabinieri hanno raggiunto immediatamente il luogo della segnalazione, trovando la piccolina in buone condizioni di salute. Si era solo allontanata e non era più riuscita a ritornare indietro dai genitori, visibilmente in ansia per l’accaduto.

Fonte Pixabay

Bimba di 4 anni svanisce nel nulla: la segnalazione è stata provvidenziale

Per fortuna un cittadino si è accorto della presenza della piccola, che giocando per le vie di San Cataldo si era persa. Così i Carabinieri della Tenenza di San Cataldo hanno prontamente raggiunto il luogo dove la minore si trovava.

La piccola è stata subito riaffidata ai genitori, grati agli agenti ma anche alla persona che ha fatto la segnalazione per un lieto fine che fortunatamente è seguito a minuti di angoscia per loro.