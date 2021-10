Quella di oggi è la storia di alcuni cuccioli abbandonati dentro una scatola di cartone. Ci arriva dal rifugio Dog Rescue Shelter Mladenovac, nato nel 2007 in Serbia e diventato oggi la più grande struttura per animali senza scopo di lucro e no-kill.

Credit: Dog Rescue Shelter Mladenovac, Serbia

I volontari lottano ogni giorno per cercare di salvare quanti più animali possibili. Cani che sono stati abbandonati dalle loro famiglie o che sono nati per strada e che hanno urgentemente bisogno di cure e soprattutto di amore. Il rifugio, attualmente, ospita 350 cani adulti, 20 cuccioli e 20 gatti, tutti salvati da crudeli destini.

Uno dei loro più recenti salvataggi, è proprio quello di alcuni cuccioli abbandonati dentro una scatola di cartone. È davvero triste e fa tanta rabbia pensare che degli esseri umani possano gettare per strada degli animali indifesi, che hanno ancora bisogno delle cure e delle attenzioni della loro mamma. Eppure succede ogni giorno.

Credit: Dog Rescue Shelter Mladenovac, Serbia

Era una mattina come le altre per i soccorritori, quando all’apertura del rifugio hanno notato una scatola di cartone lasciata sul bordo della strada. All’interno c’erano sette cuccioli di appena 5 settimane. Troppo piccoli per poter sopravvivere da soli. Chi li ha abbandonati, sapeva benissimo che i volontari di quella struttura li avrebbero accolti e curati. Ma ciò non giustificava affatto quel crudele gesto.

Dopo aver controllato ogni cagnolino, i ragazzi li hanno nutriti e accuditi per le ore e poi per i giorni successivi. Dopo un mese, i cuccioli sono cresciuti e si sono adattati a quel nuovo ambiente. Erano pronti per cercare una famiglia.

La nuova vita dei cuccioli abbandonati

Ci è voluto un po’ di tempo, ma grazie all’amore e alla pazienza dei volontari, piano piano ogni fratellino peloso ha trovato una casa perfetta.

Credit: Dog Rescue Shelter Mladenovac, Serbia

Anche se oggi i cagnolini sono felici e hanno conosciuto l’amore, il rifugio ha voluto ricordare che nella loro struttura ci sono molti cani che hanno ancora bisogno di una casa. È facile adottare un cucciolo così piccolo ed adorabile, ma bisogna imparare ad aprire il proprio cuore anche ai cani adulti ed anziani, perché sono in grado di donarci lo stesso identico amore.

