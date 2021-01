Lo spiacevole episodio, che ha coinvolto una colonia di gatti, è accaduto a Roma, precisamente nel cortile della scuola Enrico Toti, situata nel quartiere del Pigneto, nel quinto municipio della capitale. Lo scorso giovedì, una volontaria del posto si è recata all’istituto scolastico per dar da mangiare alla colonia felina legalmente registrata al Comune.

Credit: pixabay.com

Come suo solito, ha sistemato le ciotole di cibo ed ha aspettato che i gatti arrivassero per mangiare. La donna, però, ha capito che qualcosa non andava, quando si è resa conto che ne mancavano diversi. Inizialmente ha pensato che i mici stessero giocando per il cortile ma poi, vedendo che lo spezzatino era rimasto intatto anche dopo diverso tempo, si è preoccupata.

La volontaria ha iniziato a cercarli dappertutto, fino a quando non si è ritrovata davanti ad una triste scena. Le tane dei gatti, che si erano creati con il tempo, erano state chiuse da qualcuno con delle pietre e del terriccio. I poveri mici erano bloccati all’interno e non potevano più uscire.

L’intervento della volontaria per salvare i gatti

La donna ha così deciso di chiamare il municipio e di avvertirli di ciò che era accaduto. Tempestivamente, si sono recati sul posto Maria Elena Mammarella (assessora municipale) e Stefano Cicerani (assessore dell’ambiente). Stefano Cicerani, sentendo i miagolii provenienti dalle tane, ha deciso di scavare con le proprie mani, nel tentativo di liberarli. Mentre Maria Elena Mammarella ha immediatamente presentato una denuncia contro ignoti per maltrattamento di animali.

Una volta rimossa l’ostruzione, i presenti si sono accorti che 8 dei 10 gatti appartenenti alla colonia felina erano rimasti chiusi dentro. Nonostante il grande spavento, la salute degli animali non è stata compromessa.

Credit: pixabay.com

L’episodio ha attirato l’attenzione delle associazioni animaliste, che hanno espresso la propria rabbia sul grave reato che queste persone così meschine hanno commesso. La paura, adesso, è che gli autori del gesto possano tentare nuovamente di fare del male ai poveri mici. Per questo, il municipio ha assicurato che verranno effettuati controlli quotidiani nella zona.

Ogni giorno i gatti sono in pericolo e sono oggetto di ostilità di persone che non tollerano la loro presenza.

Questo è quanto dichiarato dall’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali).