Cuccioli trascurati e malnutriti vengono salvati appena in tempo

Mutts Aninmal Rrescue è un rifugio che si trova a Kennesaw, in Georgia, e che dà ospitalità ai cani malati, trascurati e feriti. Come questi cuccioli trascurati e malnutriti, trovati in difficoltà e senza nessuno che si prendesse cura di loro. Per fortuna i volontari hanno deciso di prendersi carico della loro situazione e sono riusciti a compiere un vero e proprio miracolo. Sono stati salvati appena in tempo.

Fonte foto da Instagram di the.boho.homestead

Di recente gli operatori di questo rifugio hanno salvato cinque cani gravemente trascurati. La cucciolata non aveva la pelliccia e la pelle era ricoperta di croste, a causa della rogna della quale soffrivano. Avevano anche infezioni cutanee secondarie ed erano sottopeso.

Le zampe avevano infiammazioni ovunque e per questo avevano difficoltà a camminare. Lo staff ha deciso di chiamare i cuccioli in base alle diverse sfumature di rosa. Le femmine si chiamano Rose, Rogue, Magenta e Fuschia. L’unico maschio si chiama Berry.

I soccorritori hanno offerto loro cibo e acqua, ma anche tante coccole. E hanno trovato per ogni cucciolo una famiglia affidataria, per poter crescere con l’amore necessario per diventare grandi. Anche perché non avevano mai provato questo sentimento in vita loro.

Whitney Horne si è fatta avanti per Rose e Rogue, condividendo su Instagram i loro progressi:

Mentre Rose migliorava ogni giorno con i farmaci e il regime prescritti, Rouge stava effettivamente declinando.

Rogue mangiava e prendeva i farmaci, ma non si riprendeva. Rose la sosteneva in ogni modo.

Fonte foto da Instagram di the.boho.homestead

Cuccioli trascurati e malnutriti, la lunga strada per riprendersi

Il veterinario ha scoperto che Rogue soffriva di insufficienza renale. Ha iniziato le prime cure e sembra migliorare giorno dopo giorno.

Per fortuna, ha avuto un ottimo primo affido, Whitney Horne, che ha subito riconosciuto i segni di angoscia.

Fonte foto da Instagram di the.boho.homestead

Oggi Rogue non è ancora fuori pericolo, ma sta migliorando ed è sulla strada giusta per la guarigione.