La triste storia di un cucciolo abbandonato in gravi condizioni e chiuso in una scatola di cartone lasciata fuori la porta di un rifugio

La storia di questo cucciolo abbandonato è davvero molto triste e ci dimostra quanto crudele possa essere a volte l’essere umano. Tutto è iniziato quando un giorno i volontari dell’associazione Kentucky Humane Society, hanno trovato una scatola abbandonata fuori al loro rifugio.

Credit: Kentucky Humane Society – Facebook

Era chiusa con del nastro adesivo, ma c’erano dei piccoli fori. Sapevano già cosa si sarebbero trovati davanti una volta aperta. Non solo, la persona che aveva deciso di compiere un gesto così codardo, aveva ben pensato anche di lasciare un biglietto con su scritto: “FOUND HELP ME”.

Una volta portata la scatola all’interno del rifugio, i volontari si sono apprestati ad aprirla. All’interno c’era un povero cucciolo abbandonato, debole, magro, sporco e affetto da una grave rogna demodettica, che gli aveva fatto perdere quasi tutto il pelo.

Aveva la pelle infiammata, gonfia per le ferite infette mai curate. Era malnutrito e troppo debole per riuscire a stare in piedi da solo. Non eravamo sicuri che ce l’avrebbe fatta a superare il fine settimana.

Credit: Kentucky Humane Society – Facebook

Dopo quanto accaduto, i volontari hanno deciso di visionare i filmati delle telecamere di sicurezza. Le immagini mostrano un uomo che lascia la scatola davanti alla porta del rifugio e poi scappa via. Non è chiaro se quell’individuo fosse il suo ex proprietario o una persona che aveva paura di essere denunciata per le condizioni del cane. Purtroppo le autorità non sono riuscite ad identificarlo.

Il cucciolo abbandonato sopravvissuto per miracolo

Il cucciolo è gravemente sottopeso, ma ha già i denti da adulto. Per questo i volontari credono che la sua crescita sia stentata a causa di una nutrizione insufficiente. Anche il suo sistema immunitario è troppo debole, ma i ragazzi si rifiutano di arrendersi e sono certi che il piccolo guerriero riuscirà a prendersi la sua rivincita.

Credit: Kentucky Humane Society – Facebook

Questo cucciolo, a cui non abbiamo ancora dato un nome, ha una lunga strada davanti a sé. Ogni giorno che sopravvive è un miracolo.

I soccorritori hanno chiesto aiuto sul web per trovare il nome perfetto. Credono che dopo tutto quello che è stato costretto a subite, meriti il ​​nome più bello possibile.

