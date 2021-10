Davvero singolare la vicenda capitata l’estate scorsa a una famiglia di Bosgouet, nel nord della Francia. Loro vivono in una vasta tenuta in collina e non è così raro che da quelle parti vaghino degli animali selvatici. Un giorno, una cucciola di cerva ha deciso di fare visita in quella casa, trovando un amico speciale pronto ad accoglierla e proteggerla.

Oltre che essere buoni amici con cui giocare, i cagnolini forniscono alle loro famiglie una protezione verso qualunque cosa che possa essere rischiosa o anomala. Grazie al loro olfatto e udito, riescono ad annusare o sentire qualcuno che si avvicina prima di noi umani. Quindi se un ladro decide di entrare in casa di notte, per esempio, difficilmente sfuggirà alla sua guardia fedele.

La famiglia protagonista della storia di oggi contava sulla guardia di un meraviglioso pastore tedesco. Tutti sapevano che se qualcuno fosse entrato nel suo cortile, il cucciolo avrebbe fatto sentire la sua presenza in un modo o nell’altro.

Ma un’altra caratteristica degli animali è quella di stringere amicizia molto facilmente. Ed è proprio quello che è capitato in questo caso.

Il cucciolo accoglie la giovane cerva in casa

Evidentemente spaesata e rimasta sola, una giovane cerva si era avvicinata al recinto dell’abitazione. Il cucciolo, invece che spaventarla e farla fuggire, ha accolto quella nuova e strana amica con gentilezza.

Le ha permesso di entrare, di riposare e di mangiare buon cibo nella sua proprietà. Il tutto senza avvisare i suoi proprietari dell’arrivo dell’inattesa ospite.

Quando i genitori umani del cucciolo si sono accorti della “strana presenza” in giardino, non sapevano cosa pensare. Da una parte erano orgogliosi dell’ospitalità fornita dal loro cucciolo a quella creatura in difficoltà. Dall’altra erano dubbiosi sull’affidabilità del cane in caso di furto o di atti più gravi.

Tuttavia, inteneriti da quell’amicizia che ormai era nata, hanno lasciato che la cerva restasse da loro per tre giorni.

Successivamente hanno contattato un rifugio per animali selvatici del posto, chiedendo che qualcuno arrivasse a prelevare l’animale. Ma il personale ha detto alla famiglia che non potevano intervenire se l’animale stesso non era ferito o in pericolo di vita.

In ogni caso, tutto si è risolto per il meglio. La piccola cerva ha trovato un suo simile pochi giorni dopo e il suo istinto l’ha spinta a tornare in libertà. Siamo sicuri, però, che né lei, né il pastore tedesco, dimenticheranno mai quella speciale amicizia nata un po’ per caso.