La straziante storia del cane Rada, trovato appeso a testa in giù al balcone della sua casa: stava cercando di fuggire dal suo inferno

La storia del cane Rada ha fatto piangere migliaia di persone, che hanno avuto modo di leggerla sui social network. Le immagini di questo pastore tedesco arrivano da Tutaev, Russia.

Era una normalissima giornata come un’altra per alcuni passanti residenti del posto, quando hanno notato un povero cane appeso a testa in giù ed incastrato ad un lato del balcone della sua abitazione.

Consapevoli del fatto che da un momento all’altro sarebbe potuto precipitare, quelle persone hanno deciso di fare qualcosa per aiutarlo. Si sono procurate una scala ed un uomo si è subito mobilitato per raggiungere il balcone e mettere in salvo l’animale spaventato. I suoi lamenti erano strazianti, ma quella era soltanto la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Rada stava cercando di fuggire dall’inferno che era costretto a vivere ogni giorno.

Quando il pastore tedesco è stato messo in salvo, i soccorritori si sono resi conto che le sue condizioni di salute erano gravissime. Era magro e denutrito, le sue ossa erano visibili ad occhio nudo. Non solo, dopo una visita in una clinica veterinaria, il medico ha stabilito che soffriva di anemia e aveva una carenza di emoglobina nel sangue, causata molto probabilmente dalla sua malnutrizione e dal suo bisogno di cibo. Il cucciolo era terrorizzato dagli esseri umani e mostrava segni di traumi che avevano condizionato anche il suo stato psicologico.

La vera storia del cane Rada

I volontari del posto si sono presi la responsabilità del cane e gli hanno trovato un posto sicuro, in cui potrà ricevere le cure di cui ha bisogno. Nel frattempo, grazie anche all’aiuto delle autorità, sono riusciti a scoprire la sua storia.

Il suo ex proprietario è un uomo già noto alle forze dell’ordine. Quest’ultime sono dovute intervenire spesso nella sua abitazione a seguito delle chiamate dei vicini e al suo abuso di alcol. Adesso dovrà anche rispondere dell’accusa di crudeltà nei confronti degli animali.

Rada, al momento dell’incidente, si trovava da solo in casa insieme ad un gatto, poiché l’uomo aveva lasciato la città. Non si era di certo preoccupato delle condizioni dei suoi animali o di lasciare loro il cibo e l’acqua necessari. Purtroppo il micio è stato trovato senza vita e i soccorritori credono che Rada, non volendo fare la sua stessa fine, abbia cercato una via di fuga dal balcone.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: