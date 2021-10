La drammatica situazione in cui si trovava il piccolo Phoenix: oltre ad essere randagio era in condizioni gravi

Una vicenda terribile è avvenuta poco tempo fa in India. Un gruppo di volontari hanno trovato un cucciolo, che poi hanno chiamato Phoenix, mentre viveva come randagio e che era in condizioni disperate. La sua vita era in grave pericolo e vederlo è stato qualcosa di drammatico.

CREDIT: FACEBOOK

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per i ragazzi di Peepal Farm. Erano nel loro rifugio ed erano impegnati nelle solite faccende.

Ad un certo punto però, hanno ricevuto una chiamata da parte di una donna del posto, che li stava avvisando della grave situazione in cui si trovava questo cucciolo.

Oltre a vivere come randagio, aveva la rogna e delle piaghe sulla pelle, che sicuramente gli causavano molto dolore. Le sue condizioni erano davvero drammatiche ed è per questo che hanno deciso di andare sul posto tempestivamente.

CREDIT: FACEBOOK

Phoenix oltre ad avere tutti questi problemi, era anche terrorizzato dagli esseri umani. Infatti non voleva farsi toccare da nessuno e cercava in tutti i modi di fuggire via, ogni volta che qualcuno provava ad avvicinarsi.

I ragazzi per riuscire a catturarlo, hanno dovuto usare una trappola particolare. Alla fine sono riusciti a portarlo nel rifugio e il medico l’ha sottoposto sin da subito ad un’accurata visita.

La nuova vita del piccolo Phoenix

Il piccolo per mesi è rimasto nella clinica veterinaria, sottoposto a diverse cure e trattamenti, ma per fortuna le sue condizioni sono migliorate notevolmente. Tutti erano felici nel vederlo stare bene.

L’unica cosa che non aveva riconquistato, era proprio la fiducia negli esseri umani. Una delle volontarie ha notato che il cucciolo amava passare il tempo con i suoi fratellini a quattro zampe, ma non con gli umani.

CREDIT: FACEBOOK

Alla fine sono riusciti a trovare una casa con un altro cagnolino, che lo ha aiutato ad adattarsi e a dimenticare tutto quello che aveva vissuto. Adesso anche lui è circondato da tutto l’amore che merita.