Cucciolo di Beagle appena nato abbaia nel sonno, il mondo intero si scioglie

Il dolcissimo e simpaticissimo video di oggi, si è diffuso negli ultimi giorni sui social network ed ha come protagonista un cucciolo di Beagle. Cosa c’è di più irresistibile di un cagnolino appena nato che dorme?

Credit: CutestBeaglePuppiesEver – YouTube

Il cucciolo di Beagle non è ancora abbastanza grade per riuscire ad abbaiare, ma sta iniziando a scoprire la sua voce. La sua famiglia ha pubblicato un video sul web, mentre il cagnolino dorme e con gli occhi chiusi, emette dei dolcissimi rumori!

All’inizio del filmato, si vede il cucciolo su una coperta. Si è addormentato e, durante il sonno, prova ad abbaiare. Il suono è così adorabile, che farebbe sciogliere anche il cuore più duro! Cosa starà sognando? Sicuramente la sua mamma! Guardate:

Il cucciolo di Beagle e i suoi fratellini

Andando avanti, il cucciolo è sveglio ed è in compagnia di un fratellino e prova ad abbaiare. Ha appena scoperto la sua voce! Continua a “parlare” nel tentativo di capire come fare. Una scena che vi sta facendo sicuramente sorridere!

Credit: CutestBeaglePuppiesEver – YouTube

Verso la fine del video, la famiglia mostra quattro cuccioli di beagle appena nati, uno accanto all’altro.

Credit: CutestBeaglePuppiesEver – YouTube

Dopo la pubblicazione sul web, le immagini si sono presto diffuse in tutto il mondo e migliaia di persone hanno lasciato sotto i post dei tenerissimi commenti. Come si fa a non innamorarsi di un cagnolino che emette i suoi primi suoni? Esiste forse qualcosa di più dolce ed adorabile?

È sempre bello vedere immagini come queste, in mezzo alle tante storie di maltrattamenti ed abbandoni che siamo costretti a leggere ogni giorno. La famiglia ha infatti ricevuto molti ringraziamenti per aver condiviso questo meraviglioso momento con il web. Sono immagini che ci fanno bene al cuore e che ci danno una ragione per affrontare la giornata con il sorriso!