Ci sono dei casi in cui un proprietario non riesce o non vuole più prendersi cura del proprio amico a quattro zampe. Il più delle volte quelle persone, purtroppo, decidono di abbandonare quella creatura in strada. Altre, per fortuna, essi vengono consegnati nelle mani di esperti volontari. Questo è proprio quello che è successo al pastore tedesco Ginger.

Avere una casa amorevole a disposizione dove mangiare, dormire e sentirsi al sicuro è una cosa fondamentale per un cucciolo. La vita di strada o negli stessi rifugi è sempre difficile e loro meritano solo il meglio.

Il cagnolino Ginger è arrivato al rifugio Apple Valley Animal Shelter qualche settimana fa. A portarlo in quel posto era stato il suo stesso proprietario, poiché affermava di non poter più badare a lui.

Nei giorni successivi l’uomo è tornato perché voleva indietro il suo cucciolo, ma parlando con i volontari è arrivato alla conclusione che con lui non avrebbe prosperato nel modo giusto e che in un’altra casa, con altre persone, sarebbe sicuramente stato meglio. La direttrice del rifugio ha detto:

Era felice di sapere che Ginger avrebbe trovato la sua nuova casa per sempre e che avrà un compagno con cui legare e con cui giocare quando il loro umano non sarà a casa.

Ginger scappa dal rifugio

La stessa notte in cui il cucciolo è arrivato nel rifugio, è successo qualcosa di strano. L’allarme della struttura ha iniziato a suonare e uno degli ufficiali di controllo degli animali è andato subito a controllare.

Arrivato sul posto ha visto che alcune porte erano aperte, ma che non c’era nessuno all’interno. Tuttavia, il disordine creato nelle stanze lasciava intuire che qualcuno aveva fatto casino e poi era andato via. Ma non si trattava di un umano, bensì di uno dei cani ospiti del rifugio. Si trattava proprio di Ginger.

La tesi è stata confermata dopo la visione delle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza, nelle quali si vedeva chiaramente il cagnolino alzarsi in piedi e aprire le porte.

Fortunatamente i volontari lo hanno trovato sano e salvo il giorno dopo e successivamente hanno trovato per lui una casa amorevole dove vivere sereno. Con lui ci sarà una persona esperta che lo aiuterà a comportarsi bene e a non scappare più.