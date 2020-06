Cucciolo abbandonato perché diverso: salvato da un passante Passante vede un cucciolo abbandonato per strada e si ferma a soccorrerlo: aveva qualcosa di diverso

Il cucciolo protagonista di questa storia è nato diverso, con una malformazione alle zampe ed è stato abbandonato da tutti, compresa la sua mamma. È stato lasciato da solo, per strada, incontro ad un destino crudele. Un destino che però non era quello che gli era stato imposto, perché il cagnolino è stato trovato da un passante, un uomo di nome JowYing Hodges, che alla sua vista, si è subito fermato per soccorrerlo.

Il buon samaritano lo ha portato al rifugio del posto, dove il cagnolino è stato visitato curato e nutrito e dove ha passato l’intera notte a piangere. Cercava la sua mamma e i suoi fratellini, cercava il latte e il suono di quel cuore a lui tanto familiare.

I volontari hanno raccontato che c’è voluta tanta pazienza, per dimostrargli l’amore di cui aveva bisogno, ma alla fine il cagnolino ha iniziato a mangiare e a crescere e oggi si trova ancora all’interno di un rifugio. Quando sarà pronto, i ragazzi provvederanno a cercargli una famiglia. Sono preoccupati della malformazione alle zampe, ma sanno che al mondo esiste quella persona giusta destinata a lui, che non si preoccuperà della sua diversità.

Un cane diverso è un cane come tutti gli altri, capace di dare lo stesso amore e di dimostrare la stessa fedeltà nei confronti della propria famiglia. Forse avrà bisogno di più attenzioni, ma merita di essere amato come ogni altro cane!

Ci auguriamo che presto i volontari comunichino la lieta notizia della sua adozione.

La lezione di questa storia è sempre la stessa, invece di gettare un cane per la strada perché non lo si vuole più o perché, come in questo caso, è diverso, portatelo al rifugio. Voi ve ne liberate comunque e lui ha una seconda possibilità di essere felice!