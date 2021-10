Il bellissimo salvataggio di un piccolo opossum rimasto bloccato in mezzo ad un temporale: un ragazzo interviene in suo aiuto

Oggi vogliamo mostravi il bellissimo salvataggio di un piccolo opossum. Il video è stato diffuso sui social, lasciando migliaia di persone con il sorriso sul volto. Tutto è iniziato grazie ad un amorevole ragazzo che era uscito in compagnia dei suoi amici.

Credit: ViralHog – YouTube

I coetanei si trovavano per le strade di Puerto Vallarta, in Messico, quando ha iniziato a piovere.

Il povero e piccolo animale se ne stava sotto il temporale, senza riuscire a trovare un riparo. È stato allora che uno dei ragazzi ha deciso di intervenire. I suoi amici sono rimasti senza parole davanti alla sua bontà d’animo ed hanno deciso di riprendere l’intera scena con i loro cellulari.

Credit: ViralHog – YouTube

Il giovane si è tolto la maglietta, rimanendo a petto nudo sotto la pioggia. Ha usato il suo indumento per prendere e scaldare l’opossum. Era spaventato, fradicio ed infreddolito. Poi, si è diretto verso un punto più riparato e sicuro per il suo nuovo amico e lo ha adagiato dolcemente a terra, così da permettergli di salvarsi dal temporale.

Inizialmente, l’opossum era confuso e non sapeva cosa fare. È rimasto immobile, così il ragazzo è tornato da lui una seconda volta e, sempre avvolgendolo nella sua maglietta, lo ha messo sull’erba.

Grazie a quel meraviglioso angelo, il piccolo animale si è salvato dall’annegamento. Nessuno può sapere cosa sarebbe successo senza il suo intervento, ma oggi il giovane è acclamato come un eroe da migliaia di utenti dei social network.

Credit: ViralHog – YouTube

Vedere che esistono ancora persone capaci di provare compassione davanti ad un piccolo esserino in difficoltà, ci rincuora. Di certo non capita tutti i giorni di vedere un ragazzo che interrompe la sua giornata con i propri amici e si toglie la maglietta, per soccorrere un opossum.

Le sue immagini meritano di essere condivise e di essere viste dal mondo intero!