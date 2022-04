La pandemia ha insegnato a tutti quanto sia fondamentale lavarsi le mani di continuo, soprattutto quando siamo fuori casa, tocchiamo oggetti toccati da tutti, prepariamo il cibo. Avremmo già dovuto saperlo, ma un ripassino non fa mai male, visto quello che sta succedendo. Anche i cani lo sanno. Il cucciolo igienizza le zampe nel lavandino e il video è adorabile.

Fonte Pixabay

Sui social network da qualche tempo gira un video che vede protagonista un dolce cucciolotto. Che in bagno fa quello che ognuno di noi dovrebbe fare. Lavarsi le mani, anzi, le zampe, con estrema cura, per essere assolutamente igienizzato.

L’igiene è fondamentale soprattutto per questioni di salute. E il virus che ci tiene rinchiusi in casa da ormai moltissimi mesi ci dimostra che lavarsi bene le mani è assolutamente una priorità. Ogni volta che si rientra in casa, quando si è fuori e prima di mangiare o preparare i pasti.

Il video è stato condiviso nei giorni scorsi su TikTok. E mostra un cane che chiede al suo proprietario di lavarsi per bene le zampe prima di ritornare a fare quello che stavano facendo.

Ovviamente il filmato ha fatto divertire molti utenti della rete, perché è davvero molto simpatico vedere il cucciolotto chiedere al papà umano di lavarsi le mani, anzi, le sue adorabili zampe. Questa la didascalia che accompagna il filmato:

Quando il tuo cane pensa di essere mezzo umano.

Cucciolo igienizza le zampe ed è semplicemente adorabile nella sua tenerezza

Il cane dalla pelliccia tutta bella riccioluta sta su dritto sulle zampe posteriori, mentre quelle anteriori sono ben posizionate nel lavandino per essere lavate senza schizzare acqua dappertutto.

Il suo papà umano, intanto, le lava con amore, utilizzando acqua e sapone. Mentre il cucciolo attende con pazienza che il processo di pulizia sia terminato. Fossero tutti così!