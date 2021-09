Cucciolo terrorizzato si chiude in bagno per superare il panico

Questa è la storia di un povero cucciolo terrorizzato, che non sapeva più come ripararsi, mentre fuori impazzavano i fuochi d’artificio. Sappiamo quanto questi rumori improvvisi e forti possano gettarli nel terrore e questo adorabile Golden Retriever è andato a chiudersi in bagno per riuscire a superare il panico che si era impossessato di lui.

Fonte foto da Pixabay

I fuochi d’artificio e i petardi che usiamo noi esseri umani in momenti di festa, possono essere un pericolo per gli animali, che spesso si spaventano anche durante un temporale, in caso di tuoni troppo forti.

Ansia, tachicardia, panico, paura incontrollata e a volte anche morte: sono questi i problemi provati dagli animali quando sentono rumori di questo tipo. Lo sa bene Gusto, un labrador di 12 anni che recentemente ha vissuto una giornata davvero terrificante.

Il video dell’animale spaventato ha scosso tutti quanti. Il cane adulto ariva a chiudersi in bagno per non sentire quei rumori che tanto lo spaventano, perché soffre di ansia da rumore, come tutti i Golden Retriever e anche i Collie, i pastori belgi, i pastori tedeschi.

Il loro orecchio è più sviluppato e possono captare una gamma di suoni più ampia. In presenza di rumori molto forti, il loro cervello va in corto circuito e i rischi per la salute sono immensi.

Fonte foto da YouTube di Virales MX

Cucciolo terrorizzato per i fuochi d’artificio e i petardi

Il cane è terrorizzato, perché ha la fobia dei rumori. Questo stato d’ansia si riconosce se durante i fuochi d’artificio, il lancio di petardi o i temporali fa una delle seguenti azioni:

si nasconde sotto i mobili

scappa e cerca di fuggire

si mette la coda tra le gambe

trema

cammina incessantemente

ulula

urina o defeca in modo incontrollabile

sbava o ansima eccessivamente

Fonte foto da YouTube di Virales MX

Basta ai fuochi d’artificio.

