Oggi abbiamo deciso di parlarvi di un salvataggio che ci ha commosso. Il protagonista è un povero cucciolo che era stato abbandonato in un bosco. Era disperato e per cercare del cibo, l’unico posto che conosceva erano i binari attivi di un treno. Era molto pericoloso per lui.

CREDIT: YOUTUBE

L’abbandono degli animali è una fenomeno in continua crescita. Negli anni sono nate migliaia di associazione che stanno cercando di combatterlo, ma sembra essere un lavoro davvero impossibile.

Una persona che si è trovata a passare in quella zona, proprio su quel treno, ha scoperto la presenza di quel povero cagnolino. Era piccolo, solo ed indifeso.

Non sarebbe sopravvissuto a lungo in quelle condizioni. Proprio per questo ha allertato i ragazzi di un rifugio locale, che sono presto intervenuti per salvarlo. Non potevano lasciarlo in quello stato.

Il cagnolino in quel momento era vicino al binari del treno, alla ricerca disperata di cibo. Era affamato e non sapeva più dove andare. Quando i volontari gli hanno offerto della carne, lui si è subito avvicinato a loro.

Di conseguenza sono riusciti a catturarlo in fretta. Il cucciolo nonostante ciò che aveva vissuto, era ancora dolce e gentile. Amava ricevere affetto ed attenzioni.

La nuova vita del cucciolo abbandonato

Per settimane si sono occupati di lui. I ragazzi gli sono rimasti sempre vicino e lo hanno anche aiutato a dimenticare quella brutta esperienza che ha vissuto.

Per fortuna, una famiglia amorevole si è fatta presto avanti per conoscerlo e dopo aver fatto 2 incontri nel rifugio, hanno deciso di portarlo nella loro abitazione. Ecco il video del salvataggio di seguito:

Questo cucciolo dopo tante sofferenze, ha trovato finalmente il suo lieto fine. Non è più costretto a vivere in un bosco e a cercare del cibo in posti pericolosi. Ora ha tutto quello che desidera nella sua casa ed è felice della seconda possibilità di vita che i volontari gli hanno donato. Buona fortuna piccolino!