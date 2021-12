Tre suore di New York hanno recentemente salutato il loro amato amico a quattro zampe. Una perdita dolorosa, ma che ha fatto capire a tutte e tre di dover aprire le porte ad un altro animale bisognoso.

Così, le tre sorelle delle Suore di Our Lady of Christian Doctrine si sono recate al rifugio del posto, l’Hi Tor Animal Care Center.

Una volta conosciuto gli animali ospiti, hanno trovato proprio l’animale che cercavano. Quello “non adottabile”, senza speranza, quello che nessuno voleva e finito sulla lista dell’eutanasia.

Il suo nome era Remy ed era un pit bull di 9 anni. Era anziano e di una razza considerata “pericolosa”, quindi non era difficile immaginare il perché i possibili adottanti non gli rivolgevano nemmeno uno sguardo.

Fortunatamente per Remy, le tre suore si sono subito innamorate di lui ed hanno deciso di adottarlo. La prima con cui il cane ha instaurato un rapporto speciale, è stata Suor Virginia.

I volontari del rifugio erano così commossi dalla scelta delle sorelle, che hanno deciso di coprire tutti i costi dell’adozione.

Oggi il cucciolo è felice con le sue tre nuove mamme umane e ogni giorno riceve quell’amore che ha sognato per tutta la vita. Amore che a sua volta dona alle tre suore, mentre le ringrazia e le riempie di coccole.

Remy potrebbe avere una preferenza verso Suor Virginia, che cammina con il bastone. Forse il pit bull la vede più debole e bisognosa del suo supporto. Quando si alza la segue e si assicura sempre che stia bene.

Il gesto delle tre suore si è diffuso in tutto il mondo attraverso i social network. Questo perché dovrebbe essere d’insegnamento a tutti coloro che vanno in un rifugio per adottare un amico a quattro zampe. Sapete quanti animali come Remy ci sono? Animali che rischiano di essere abbattuti perché non voluti da nessuno.