Cuneo, cane avvelenato morto dopo due giorni di agonia Cuneo, proprietario denuncia la morte del suo cane: colpa di un boccone avvelenato per strada

La vicenda è accaduta a Cuneo, in Piemonte, precisamente in via Comino. Un cane labrador di 12 anni, di nome Charlie, dal pelo color cioccolato, è morto avvelenato. Secondo le notizie riportate, il povero animale ha mangiato un boccone avvelenato e dopo due giorni di sofferenza, si è spento per sempre.

Il suo proprietario, un 52enne, ha raccontato quanto accaduto ed ha sporto denuncia alle forze dell’ordine, contro ignoti. Ha raccontato di essere uscito quel giorno a passeggio con Charlie e con un altro cane. Durante la camminata, si è fermato a chiacchierare con un’amica, quando quest’ultima gli ha indicato Charlie, dicendogli che il cane stava mangiando qualcosa in mezzo all’erba. Quando l’uomo si è avvicinato, si è reso conto che Charlie stava mangiando del cibo per cani, precisamente delle crocchette che sembravano essere piene d’acqua.

Inizialmente, non sembrava nulla di preoccupante, ma il mattino successivo quando si è svegliato ed ha chiamato i suoi cani, Charlie non si è presentato come faceva sempre. È stato allora che il 52enne si è reso conto che il cane stava male: “non riusciva a camminare”.

La corsa al veterinario è stata tempestiva ed è stato lì che ha scoperto la triste realtà. Il cane aveva mangiato un topicida, ossia un veleno.

Nonostante i numerosi tentativi della clinica veterinaria, dopo due giorni, Charlie si è spento per sempre.

L’uomo ha voluto diffondere quanto accaduto, sia per l’enorme rabbia e sia perché quella strada è molto frequentata dalla gente del posto, soprattutto da proprietari di cani e da bambini.

Anche i Carabinieri sono intervenuti sulla vicenda e grazie all’aiuto dei colleghi pelosi, sono riusciti, nella stessa zona, a trovare altri bocconi avvelenati.

“Con Charlie ho trascorso dodici bellissimi e indimenticabili anni. Un compagno fedele di vita e di avventure, che mi ha regalato dei meravigliosi momenti di vera gioia”.