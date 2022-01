Questa è la meravigliosa storia del gattino Cupido, che qualche tempo fa è fuggito via da casa sua, per raggiungere quella del suo ex vicino. Quel giorno il felino si era allontanato troppo e, non trovando più la via di casa, ha deciso di raggiungere un altro posto che per lui era familiare.

Una ragazza di nome India Redman, ultimamente ha dovuto affrontare il più grande spavento che possa colpire un umano proprietario di un peloso: quello di perderlo di vista e non trovarlo più da nessuna parte.

Immediatamente la ragazza ha avviato delle ricerche in tutto il quartiere e in quelli limitrofi. Ha appeso volantini e ha diffuso tante foto del suo micio anche su internet.

Le ore e i giorni passavano e del gatto ancora nessuna notizia. Poi, all’improvviso, una signora ha contattato India e le ha detto di aver visto il gattino vicino a casa sua. India ha raggiunto subito la casa della signora, ma Cupido era già andato via di nuovo.

Nonostante la disperazione crescente, la ragazza non ha mai pensato di gettare la spugna. E menomale, visto che dopo qualche ora ha ricevuto un messaggio su internet.

Una donna mi ha mandato una foto un po’ sfocata di questo gatto rosso che si aggirava vicino a casa sua e mi ha chiesto di chiamarla se quello era Cupido.

Dove era andato Cupido?

Immediatamente India ha telefonato alla donna e le ha detto che si trattava proprio del suo micio.

La cosa più sorprendente era che da Bournemouth, il gattino era arrivato fino a Odstock, un’altra cittadina che dista circa 40 chilometri da casa sua. E, ironia della sorte, quella cittadine era quella in cui viveva fino a poco tempo prima.

Molto probabilmente, il gattino si è perso e non ha più trovato la strada di casa. Così ha deciso di raggiungere un posto che le sembrava il più familiare possibile.

Vedendo che nella sua vecchia casa c’erano altre persone, ha poi deciso di andare a far visita al suo gentile ex vicino. Proprio quello che gli regalava un dolcetto ogni volta che usciva per una passeggiata.